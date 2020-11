Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Como recuperar a loja da Microsoft no Windows 10?

Bom dia Não sei que se passou com a Store no meu PC mas cada vez que tento entrar não me deixa fazer nada Não consigo instalar aplicação e quando carrego nas definições simplesmente fecha. Tenho o Windows atualizado e através de vídeos já desinstalei e voltei a instalar mas sem sucesso. Rafael Pimenta

Resposta:

Rafael,

Tudo ponta para que tenha dados corrompidos na loja da Microsoft que tem instalada dentro do seu Windows 10.

Os problemas recorrentes mostram que estará a ter dados inacessíveis e que assim impedem a sua utilização.

Existe uma forma de contornar o problema, eliminando os dados presentes, de forma correta e sem comprometer nada do Windows 10.

O que recomendamos é que siga as instruções que deixamos no artigo abaixo, mas que o faça na loja de apps do Windows 10 e não nas Definições:

Após estes passos, pode reiniciar o Windows 10 e ao regressar a loja de verá estar já a funcionar corretamente.



Mantenho ou elimino as apps de 32 bits no macOS?

Vou atualizar o sistema de meu MacBook Pro de “macOS Mojave” para “macOS Catalina”. Tenho alguns softwares 32bits instalados que não tem versão 64bits para download. Seria melhor desinstalar estes softwares antes ou posso fazê-lo após a instalação do Mojave? Além de backups que irei fazer antes de atualizar, que outras providências vocês me recomendariam antes da instalação ? Desde já agradeço a atenção, e parabenizo toda a equipe do pplware pelo excelente trabalho de sempre. Euclides Machado

Resposta:

Euclides,

O remover das apps de 32 bits pode ser feito antes ou depois da atualização para macOS Catalina.

Provavelmente será mais simples fazer após a atualização, para que o macOS identifique as apps que não estão preparadas para correr ali.

Quanto aos passos a ter cuidado, o mais importante mesmo é a garantia de que os backups estão feitos.

Para além disso, valide que tem o espaço necessário para a instalação presente e que a sua máquina está com a bateria carregada e ligada à corrente.

Dai para a frente é deixar que o Mac faça o seu papel e que instale essa versão do macOS.



Que tablet de 10 polegadas devo escolher?

Que tablet de 10′, com boa imagem, 32G, 3 ou 4 de RAM, até 200€ me aconselham? Obrigado. Aurélio Margal

Resposta:

Aurélio,

O mercado de tablets abrandou, e algumas marcas que tinham boas soluções, como a Xiaomi, deixaram cair esse segmento.

Considerando o valor de 200€, ou próximo, são tenho duas sugestões para dar: Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) ou Samsung Galaxy Tab A7 10.4 (2020).

A diferença entre eles é de cerca de 50€, algo próximo de 25%, pelo que é ainda algo relevante e que mereça a pena fazer algumas considerações.

O ecrã do Tab A7 é IPS, o que oferece melhor qualidade na reprodução de cor. O tamanho é ligeiramente maior, cerca de 2cm no comprimento e 1cm na largura. Em termos de câmara são idênticos, mas, em termos de som, o Tab A7 tem 4 altifalantes, que conseguem criar maior imersão nos conteúdos.

Quanto ao processador, ainda que o desempenho seja semelhante, o Snapdragon 662 (do Tab A7) tem uma arquitetura mais moderna, pelo que deverá ser mais económico energeticamente.

Em termos de bateria, o Tab A tem 6150 mAh e o Tab A7 tem 7040 mAh, o que juntamente com o processador, favorece bastante o Tab A7 em termos de autonomia. Ambos suportam rede móvel com cartão SIM. Sendo que o Tab A7 é de 2020, é expectável que tenho um suporta mais longo e receba atualizações até mais tarde.

Pessoalmente, considerando os pormenores referidos, mesmo por uma diferença de 50€ optaria pelo Tab A7, mas só o Aurélio poderá fazer essa escolha.

Depois, por um preço muito mais baixo, mas para um patamar de qualidade inferior, a Huawei tem o MadiaPad T5. É o mais antigo de todos, lançado em setembro de 2018, mas não deixa de ser uma opção interessante para imensos tipos de tarefas. Custa cerca de 40€ a menos que o Tab A.

Boas escolhas!



Tenho um problema no som do meu Alcatel 3x?

Comprei um Alcatel 3X 2020 que tem, aparentemente 2 saídas de som, no entanto só uma delas emite som. É mm assim ou o telemóvel está com defeito? Ricardo Alves

Resposta:

Ricardo,

Sim, aparentemente são duas saídas de som, duas aberturas idênticas para os altifalantes, mas a verdade é que só tem um altifalante.

Por questões de design e de simetria, as duas aberturas são iguais, mas há algo necessário a colocar naquele local: o microfone. E como sabemos, um altifalante não pode estar junto ao microfone, para não inutilizar a comunicação. Assim, para privilegiar o design, foi colocado o microfone numa abertura e o altifalante na outra.

Não é algo inédito do Alcatel 3X 2020, existem muitos fabricantes com modelos com esse tipo de design.



Como posso usar o iPhone para descansar?

Boa tarde, precisava de uma ajuda. Saber me explicar como é que funciona hora de dormir no iphone? o iphone despertar mesmo desligado? ou tenho de o colocar em modo avião obrigado. Alexandre Conceição

Resposta:

Alexandre,

A Hora de deitar no iPhone ajuda-o a lembrar de ir dormir e desperta quando chega a hora de acordar. Ao mesmo tempo, e de forma automática, também desliga todas as notificações que possam surgir, de forma a não incomodar o sono, ativando portanto o modo Não incomodar.

As únicas exceções serão os contactos que tem definidos como favoritos, que o continuarão a alertar para a chegada de chamadas e SMS.

Quanto ao despertador, sim, poderá desligar o iPhone, que se o despertador estiver configurado para despertar, não irá deixar de o acordar. Não precisa de colocar em modo de avião. No entanto, se não quer ter de desligar o iPhone e pretender não ser incomodado, mesmo sem utilizar a Hora de deitar, poderá simplesmente configurar e usar o Não incomodar.



Consigo recuperar apps diretamente da Time Machine?

Após uma instalação limpa(do zero), do macOS Catalina, consigo restaurar os aplicativos(compatíveis) que estavam instalados antes, a partir do backup do Time Machine, ou terei que instalá-los novamente ?? Obrigado Euclides Machado

Resposta:

Euclides,

Apesar de nunca o termos realizado, tudo aponta para que esse processo possa ser feito, se a app não tiver dependências.

No entanto, e porque importa manter a consistência do sistema operativo, este é um processo a ser evitado.

Será sempre preferível fazer a instalação total da app, garantindo as dependências e evitando trazer para um novo sistema problemas que estejam nos ficheiros da versão que está na Time Machine.



