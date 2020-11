Desde que o Windows 10 chegou que as definições deste sistema têm mudado, para melhor. Estas estão a ser agrupadas num novo local e com uma nova organização. Ficam mais simples de aceder e mais simples de usar.

Claro que esta é também uma área que pode trazer alguns problemas, bloqueando o acesso aos utilizadores a estas opções. Isso pode trazer problemas para os utilizadores do Windows 10, mas a solução pode ser simples.

Resolver os problemas de forma simples

Pode não ser uma situação normal, mas por vezes a app Definições tem problemas. Esta é uma área que é essencial para os utilizadores poderem tornar o Windows 10 um sistema mais perfeito, devendo por isso funcionar sem problemas.

Claro que para essa situação existe uma resolução, que traz de volta as definições em todo o potencial. Esta pode ser aplicada a qualquer momento, sempre que surjam problemas ou que este elemento não funcione como esperado.

Falhas nas Definições limitam

A forma de fazer esta limpeza de problemas é igual à de muitas outras apps do Windows 10. Será necessário fazer uma reposição dos dados e da informação. Para isso abram o Menu Iniciar e encontrem, do lado esquerdo o atalho para as Definições.

Cliquem o botão direito do rato nesse ícone e depois escolham a opção Mais do menu que for aberto. Para continuar devem escolher Definições da aplicação. Neste momento será aberta uma janela para controlar a app que tentaram usar.

Windows 10 passa a funcionar corretamente

É nesta nova app que vão fazer a reposição das Definições. Devem procurar a zona Repor e depois carregar no segundo botão com o mesmo nome. Será pedida uma confirmação, que deverá ser aceite para que os dados sejam eliminados.

Desse momento em diante as Definições do Windows 10 devem funcionar novamente sem problemas. Todas as mudanças realizadas foram eliminadas e estas podem certamente ser aplicadas, de preferência sem causar as falhas que antes aconteciam.