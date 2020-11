Em breve vai poder ajudar a Google com novos vídeos para o Street View

Uma das melhores atualizações que a Google trouxe ao Maps foi o Street View. Este modo quase tridimensional consegue dar ao utilizador uma maior e mais detalhada informação sobre cada um dos locais.

Com grande parte do planeta já cartografado e mapeado para este sistema, a Google quer agora a ajuda dos utilizadores. Está a preparar uma novidade que permitirá aos utilizadores ajudar ainda mais a Google com novos vídeos para o Street View.

Uma ajuda maior para o Street View

Desde o início que a responsabilidade de captar novas imagens para o Street View é da Google. Ainda assim, há muito que os utilizadores podem contribuir com as suas próprias imagens, ainda que tenham de cumprir alguns requisitos.

Este processo parece que em breve será alterado e terá novidades importantes. A Google quer permitir que vídeos sejam carregadas para o Street View através de vídeos, que depois a gigante das pesquisas irá tratar e alimentar no seu sistema.

Vídeos para este serviço da Google

Tudo aponta que a app Street View terá também o seu modo de condução, podendo assim captar estes vídeos. Assim, estes podem substituir os carros que a Google tem periodicamente a percorrer as estradas, a recolher imagens.

A novidade foi mostrada no Reddit e está a ser disponibilizada ainda de forma limitada, para teste e avaliação. Espera-se que em breve seja alargada a mais utilizadores desta app que funciona de forma independente do Google Maps.

Ajuda vai chegar dos utilizadores

Do que é descrito, há, todavia, alguns pormenores a serem tratados. Este modo gera vários vídeos que devem depois ser carregados de forma individual para o Street Views. A parte boa é que as caras e as matrículas são ofuscadas, ficando irreconhecíveis.

Este parece ser um passo importante para o Street View e em especial para a gigante das pesquiass. Esta nova informação vai alimentar a app e o que oferece, permitindo aos utilizadores usar o Maps de forma ainda mais eficiente.