A EMUI 11 já está a chegar a todos os utilizadores do Huawei Mate 30 Pro

A Huawei tem um registo de atualizações que deixa muitas marcas Android para trás. São frequentes e úteis as atualizações da marca, que certamente corrigem problemas e que trazem novas funcionalidades para os smartphones.

Já com a EMUI 11 apresentada e pronta, é a vez de esta ser disponibilizada a todos os utilizadores. A Huawei começou agora este processo, escolhendo para isso o Mate 30 Pro. A nova versão da EMUI está já a ser lançada globalmente para estes smartphones.

A MIUI 11 já está a chegar a todos

A EMUI 11 foi lançada pela Huawei para testes durante o verão, para que pudessem ser encontrados todos os problemas que existissem. Este processo foi sobretudo rápido e aparentemente eficiente, muito por ser uma versão estável e sem questões conhecidas.

Depois deste processo é agora a hora de ser lançada aos utilizadores, para que possam atualizar os seus smartphones. A Huawei escolheu começar este lançamento pelo Mate 30 Pro, abrindo assim caminho para que outros dispositivos recebam em breve a nova versão.

Mate 30 Pro inicia a atualização

Os relatos da chegada da nova EMUI 11 a estes smartphones estão a acumular-se, confirmando que este é mesmo um lançamento global. Após ter sido lançada inicialmente no mercado chinês, é agora hora de todos terem acesso a estas novidades.

Do que é visto, esta atualização tem cerca de 3 GB de tamanho e deverá ser descarregada via OTA. Todo o processo de instalação é acima de tudo igual a todos os outros que a Huawei já nos habituou. No final, e sem perder dados, a EMUI deverá estar presente no Mate 30 Pro.

Huawei foca-se no melhor para a EMUI

Focada na melhoria da interface e sobretudo na segurança dos utilizadores, a nova versão procura melhorar ainda mais a usabilidade. Incorpora algumas novidades do Android 11, mas mantém-se fiel ao que a Huawei foi desenvolvendo ao longo dos anos.

Certamente ainda falta muito para se saber tudo, mas esta poderá bem ser a última versão desta capa de personalização da Huawei. Com o Harmony OS prestes a chegar, a marca poderá preparar para breve uma das mais importantes mudanças nos seus smartphones.