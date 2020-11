Versão beta do Harmony OS poderá chegar já dia 18 de dezembro

Para responder às restrições implementadas pelo governo de Donald Trump, a Huawei teve que arranjar alternativas para levar avante a sua produção. Duas das maiores mudanças da empresa chinesa foi a criação da sua loja de apps, AppGallery, descartando o Google Play, e também o desenvolvimento do seu sistema operativo para smartphones, o Harmony OS que irá substituir o Android.

De acordo com as mais recentes informações, a versão de programador deste sistema operativo móvel da Huawei poderá ser lançada já no dia 18 de dezembro.

As sanções e bloqueios dos EUA obrigaram a suspender muitos negócios da fabricante chinesa com empresas norte-americanas, como é o caso da Google. Neste sentido, a Huawei teve que arranjar formas de contornar este problema e a melhor solução foi mesmo criar os seus próprios serviços. Desta forma, a marca de Ren Zhengfei fica menos dependente das parcerias com entidades que se encontram bloqueadas.

Nesse sentido nasceu pelas mãos da Huawei o sistema operativo para smartphones HarmonyOS. A empresa já criou mesmo um site e disponibilizou o código fonte do OpenHarmony para download.

Segundo a fabricante, este sistema só vai chegar no ano de 2021, no entanto, antes disso poderá haver novidades.

Versão developer do HarmonyOS já para 18 de dezembro?

Segundo um leak publicado pelo utilizador Changan Digital King da rede social chinesa Weibo, a data prevista para o lançamento da versão beta de programador do HarmonyOS será a 18 de dezembro.

Para além disso, o leaker adianta que após este lançamento, alguns utilizadores já poderão atualizar os seus smartphones logo em janeiro e fevereiro de 2021. Ou seja, haverá a oportunidade de ter esta versão no telefone mesmo antes de uma implementação mais ampla e estável.

Por outro lado, parece que a empresa chinesa não se quer ficar apenas pelos smartphones, pois também irá em breve apresentar um ecrã inteligente para carros com este sistema operativo.

Leia também: