Com cada vez mais tecnologia ao nosso alcance, é natural que tentemos colocá-la a nosso favor, tentando eliminar o trabalho e processos repetitivos e que não queremos realizar. Com a inteligência artificial perto, isto será certamente ainda mais simples.

Uma das tarefas que vai em breve desaparecer deverá ser a escrita. É simples ditar texto e assim deixar que o computador faça a sua conversão para o digital, escrevendo as nossas ideias e textos. Isto é já possível usar hoje, como vamos mostrar de seguida.

Apesar de ser algo simples, escrever obriga a ter as mãos ocupadas. Para muitos, esta é uma limitação da velocidade, uma vez que escrevem de forma lenta, atrasando assim a escrita e as ideias que vão surgindo. Felizmente a Internet já nos fornece as ferramentas para ultrapassar esta limitação.

A facilidade que o Google Docs dá

A Google tem estado sempre na frente no que toca a inovação. Isto tem sido visto em muitas propostas e no campo da inteligência artificial não é diferente. Com muito tempo dedicado ao reconhecimento de voz e de texto, tem aqui uma palavra a dizer.

O Google Docs tem assim a capacidade de ser usado para registar os textos que o utilizador quer, bastando ditar para o computador. Estes são facilmente reconhecidos e a sua taxa de sucesso é muito elevada.

Para usar esta novidade só precisam de abrir um novo documento e depois escolher o menu Ferramentas. Com a opção Digitação por voz é aberta a opção para serem ditados os textos que o utilizador pretende, de forma muito simples.

Na interface aberta, bastará carregar no microfone e começar a ditar o texto. Este é apresentado à medida que é reconhecido, sendo também interpretada toda a pontuação, de forma correta e enquadrada no texto.

Google Docs

O Word online da Microsoft é uma solução

Outra proposta que podem usar com sucesso é a da Microsoft. O Office online permite também que seja ditado toda a informação, sendo esta convertida para texto de forma imediata e rápida. Com uma grande capacidade, é de ter em conta.

Esta capacidade assenta toda na Internet e na conversão que a Microsoft fez da sua suite de produtividade. Assim, todas as normais capacidade do Word estão presentes, com a possibilidade de ser usado em qualquer lado, dentro de um simples browser.

Para explorarem esta capacidade, devem abrir um novo documento do Word em word.office.com e preparar a escrita “oral”. Na barra de topo encontram um microfone, que devem carregar. Podem alterar o idioma, para PT-BR, carregando na roda dentada.

Mais uma vez o processo é simples e limita-se a que seja ditada a informação que o utilizador pretende. Também aqui a pontuação é bem interpretada e se as ideias forem faladas de forma pausada, o reconhecimento é livre de erros.

Word Online

Solução independente e simples para ditar texto

Como nem sempre se pretendem soluções completas e (quase) complexas, existem sites como o Dictation.io. Com uma interface simples e mínima, permite ao utilizador ditar as suas ideias para um caderno virtual e acessível rapidamente.

Este permite que sejam ditadas notas ou ideias, podendo também ser enviado por via oral textos mais completos e complexos. Daqui em diante, podem ser publicados, partilhados ou gravados todos os apontamentos que forem ditados.

Mais uma vez devem começar por definir o idioma em que o texto será ditado. No caso do Dictation.io podem escolher o idioma de Portugal ou do Brasil, dando acesso ao que os utilizadores pretendem para interpretar o que for ditado.

Depois desta escolha só precisam de carregar no botão Start para começarem a ditar o que querem que seja convertido. Tudo será entendido e convertido para texto, que depois podem usar onde pretenderem, sem qualquer limite.

Dictation.io

Estas são apenas 3 soluções online, mas de grande qualidade e capacidade. Compreendem de forma direta os utilizadores, entendendo o português falado e convertendo-o para texto, sem erros ou imprecisões. Claro que existem certamente outras, mas estas são uma excelente base para este processo.