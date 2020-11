Para funcionar de forma perfeita, o Windows 10 deve estar livre de problemas e de todo e qualquer bloqueio por parte da Microsoft. As atualizações são essenciais, desde que não provoquem estes problemas.

As recentes correções colocadas no sistema da Microsoft parecem estar isentas de situações anormais, com aconteceu no passado recente. No entanto, estão a ser reportados problemas de desempenho que estão a impedir os utilizadores de usar o Windows 10.

Continuam os problemas no Windows 10

Depois de várias atualizações com problemas graves, a Microsoft parece ter conseguido limitar os problemas nas atualizações do Windows 10. As mais recentes, como relatámos, estão isentas de situações anormais e parecem ter o nível de estabilidade desejado por todos.

Ainda assim, e do que tem vindo a ser relatado por muitos utilizadores, as atualizações mais recentes parecem ter um problema na sua base. Este traz problemas de desempenho ao Windows 10 e acumula ainda um comportamento anormal.

Desempenho não é o desejado nestes casos

Do que é descrito, nestas situações, surgem bloqueios no sistema da Microsoft, sem que seja reconhecida a causa. A informação que existe revela apenas que estas situações surgem apenas após a instalação da versão 2004 ou de uma das atualizações cumulativas posteriores.

Esta é, aparentemente, uma situação que a Microsoft tem já sob o seu conhecimento. Numa resposta dada numa questão dentro do seu fórum, a empresa revelou que mesmo assim não pode para já fazer nada, pois apenas um hard reset poderá reverter a situação.

Atualizações da Microsoft originam os problemas

A piorar esta situação, a Microsoft irá em breve forçar a atualização das máquinas com versões mais antigas do Windows 10. Assim, este problema irá estender-se a muitas mais máquinas e provocar problemas a muitos mais utilizadores.

Por agora, e do que se sabe, a Microsoft ainda não tem uma forma de resolver esta situação anormal. Está ciente do problema e provavelmente a trabalhar na sua solução, mas ainda assim permite que este se propague e atinja ainda mais utilizadores.