Cibersegurança: Hacking e Testes de Penetração

Durante muitos anos, a palavra hacking esteve associada apenas a atividades ilegais. No entanto, no mundo da cibersegurança, o hacking também pode ser utilizado para proteger sistemas, identificar vulnerabilidades e reforçar a segurança de empresas e organizações.

O que é o hacking?

O hacking consiste na exploração de sistemas informáticos, redes ou aplicações para identificar vulnerabilidades ou obter acesso aos mesmos. Dependendo das intenções e da autorização existente, o hacking pode assumir diferentes formas.

Os chamados White Hat Hackers (hackers éticos) trabalham com autorização das organizações para encontrar falhas antes que estas sejam exploradas por criminosos.

Já os Black Hat Hackers utilizam essas vulnerabilidades para fins ilícitos, como roubo de dados, espionagem, fraude ou instalação de ransomware.

Existe ainda uma categoria intermédia, os Grey Hat Hackers, que podem descobrir vulnerabilidades sem autorização prévia, mas normalmente divulgam-nas posteriormente ao fabricante ou à organização afetada.

O que são os testes de penetração?

Os testes de penetração simulam um ataque real a uma infraestrutura informática. O objetivo é avaliar até que ponto um atacante conseguiria comprometer sistemas, aplicações ou redes.

Durante um pentest, especialistas em segurança procuram explorar vulnerabilidades da mesma forma que um cibercriminoso faria, mas de forma totalmente controlada e autorizada.

No final, é produzido um relatório detalhado que identifica:

Vulnerabilidades encontradas;

Nível de risco de cada falha;

Evidências da exploração;

Impacto potencial;

Recomendações para corrigir os problemas.

Aqui podem encontrar os vários tipos de testes de penetração.

É comum confundir uma análise de vulnerabilidades com um teste de penetração.

Uma análise de vulnerabilidades identifica automaticamente potenciais falhas existentes nos sistemas.

Já um teste de penetração vai mais longe: tenta explorar essas vulnerabilidades para perceber se podem realmente ser utilizadas por um atacante e qual seria o impacto. Na prática, um pentest fornece uma visão muito mais próxima de um ataque real.