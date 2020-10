O sistema operativo da Huawei é uma realidade cada vez mais próxima do alcance de todos. O HarmonyOS surgiu como uma resposta às restrições dos EUA para, assim, estar cada vez menos dependente de empresas norte-americanas, como a Google.

Agora, de acordo com fontes viáveis, a Huawei irá apresentar em breve um ecrã inteligente para carros com o sistema HarmonyOS integrado.

Há pouco mais de um mês, a Huawei oficializou o seu sistema operativo HarmonyOS. Esta foi uma das soluções encontrada pela empresa chinesa para contornar as restrições do governo de Donald Trump. As restrições impedem ou dificultam os negócios com entidades norte-americanas com com alguma ligação ao país.

Neste sentido, ao criar os seus próprios serviços, como este sistema operativo e a loja de aplicações AppGallery, a tecnológica desprende-se da dependência de potências como a gigante Google.

Huawei vai revelar um ecrã inteligente para carros com HarmonyOS

Um dos grandes objetivos do sistema operativo da Huawei é ser uma plataforma integrada numa rede de dispositivos. Foi sobretudo pensado e projetado para o futuro, de forma a tornar-se numa espécie de “terminal super virtual”.

Mas enquanto ainda não chega aos smartphones, sendo esperado apenas para 2021, a empresa chinesa vai preparando terreno para a integração do HarmonyOS noutros equipamentos.

De acordo com a publicação de uma fonte confiável, a Huawei estará prestes a lançar um ecrã inteligente para carros, já equipado com o sistema HarmonyOS.

Já em 2019, Yu Chengdong, CEO dos negócios de consumo da Huawei, adiantou que a estratégia de ecrãs inteligentes da empresa iria abranger quatro setores: a casa, o escritório, o carro e desportos.

No início de setembro, a marca chinesa criou a Huawei Electric Technology Co, com um capital social de 250 milhões de yuans (~31,5 milhões de euros), detendo 100% das ações. Um dos grandes objetivos deste setor é o fabrico e venda de equipamentos para carros inteligentes.

Leia também: