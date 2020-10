Chegou o Huawei Mate 40 – está aberta a porta para o HarmonyOS

A Huawei reservou o dia de hoje para dar a conhecer em pormenor a sua nova linha de smartphones Huawei Mate 40. Os Huawei Mate 40 e Mate 40 Pro estão apresentados.

Conheça todos os pormenores.

Construção e Design do Huawei Mate 40

Os novos Huawei Mate 40 e Mate 40 Pro estão a ser apresentados por Richard Yu, CEO da empresa. O primeiro grande pormenor prende-se com o design inscrito nas câmaras traseiras, em círculo, segundo a tendência dos modelos anteriores. Há uma simetria incutida neste design “Space Ring”.

Mas a imagem do smartphone ainda fica marcada pelo ecrã curvo e pela forma como os altifalantes que permitem som em stereo estão integrados onde se destaca uma melhoria significante dos graves.

O ecrã curvo Flex OLED é de 6,76 polegadas e alberga o sensor de impressões digitais e a câmara frontal, punch-hole, com capacidade de reconhecimento facial 3D.

Trata-se de um ecrã com uma taxa de atualização de 90Hz e com uma resolução máxima de 2772 x 1344 píxeis.

Ainda no tópico do design há destaque para as novas cores verde e amarelo, além dos tradicionais banco, preto e “prateado mágico”. Sendo ainda produtos à prova de água, em vidro e cerâmica.

Processador e bateria

No coração destes smartphones vai estar o Kirin 9000, o SoC 5G de 5nm que a marca criou. Este vai trazer ainda mais potência e mais desempenho em todos os momentos.

Segundo a empresa, o novo Kirin tem uma CPU mais rápida 10% que o Snapdragon 865+ e uma GPU 52% mais rápida que a do mesmo SoC em comparação. O universo Gaming está claramente na mira deste smartphone.

A bateria é de 4400 mAh que garante uma autonomia de mais duas horas que o principal concorrente da Samsung. Tem carregamento rápido de 65W e, sem fios, carrega a de 50 W.

As câmaras

Os novos smartphones distinguem-se no tópico das câmaras essencialmente pela inclusão da câmara periscópio no modelo Pro e, além disso, da câmara Ultra Wide Cine. A câmara principal em ambos tem 23 mm e 50 MP.

Estas câmaras serão exploradas em breve pela equipa do Pplware. Fique atento e deixe já as suas dúvidas.

O Android e a EMUI

Apesar da Huawei estar a preparar o seu próprio sistema operativo, ainda temos um smartphone Android, mas com interface EMUI 11, onde a AppGallery é a estrela.

Relativamente à EMUI foram apresentadas várias novidades, nomeadamente, o controlo por gestos, as melhorias nas apps em multijanela e ainda o multi sreen colaboration, para a utilização do smartphone e do PC em simultâneo. A Celia, assistente virtual, ganha novas línguas e chega a mais países (Português e Portugal não estão na lista).

Para além da Petal Search que já conhecemos e está melhor, há agora um serviço idêntico mas de mapas. É o Petal Maps.

Porsche Design

Não poderia faltar, no entanto, um novo Mate 40 criado a partir das linhas da Porsche, onde a grande novidade via para as câmaras, com uma periscópio com Zoom 10X e uma ToF, além do sensor de temperatura de cor. As outras câmaras são semelhantes aos modelos base.

Preço e disponibilidade

Os Huawei Mate 40 estarão disponíveis por 899 € com 8GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Já o modelo Pro estará disponível por 1199 € com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento.

O Mate 40 Pro+ em cerâmica, terá 12 GB de RAM e um preço de 1399 €. O Porsche Design estará disponível com 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento por 2295 €.