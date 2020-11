Depois de 2 eventos onde a Apple revelou muito sobre o seu futuro e dos seus equipamentos, faltava a marca focar-se numa área. Falamos dos seus computadores, que tinham uma novidade para integrar e tirar partido.

Falamos naturalmente do SoC que a Apple esteve a desenvolver e que apresentou quando revelou as novidades de software deste ano, na WWDC. O M1 foi agora mostrado de forma mais abrangente e está pronto para ser usado em toda a linha de computadores que a marca apresentou agora.

Apesar de não se saber ao certo as novidades que estavam para chegar, só havia uma área onde a Apple tinha novidades esperadas. Falamos naturalmente dos seus computadores e da forma como o SoC M1 poderia ser usado.

M1: Novo SoC da Apple para os seus computadores

O foco de toda esta apresentação estava no novo processador que a Apple criou nos últimos anos. Revelado ao mundo na WWDC deste ano, esperava-se muito desta novidade. Agora, e do que foi apresentado, a Apple prepara-se para entregar todas as novidades aos utilizadores.

Este SoC é fabricado segundo as técnicas de 5 nm e alberga dentro de si áreas dedicadas quer ao processamento, aos gráficos, à IA e até à segurança. Com 16 mil milhões e transístores, foca-se na potencia de processamento, enquanto procura salvaguardar os consumos de energia.

Toda esta potência vem dos 8 núcleos do CPU, 8 do GPU e 16 dedicados à Inteligência artificial. Como a segurança não pode ficar de fora, o M1 tem também uma área dedicada à segurança, mantendo os padrões da Apple para esta área.

Segundo a Apple, este SoC estabelece novos padrões para o mercado, sendo melhor e mais rápido que a maioria das propostas que existem. A energia é também importante e a marca garante que este é o SoC que garante os melhores consumos.

O M1 vai ser a base de todos os novos computadores da Apple e estes vão poder tirar dali ainda mais do que hoje era oferecido. Será o padrão da marca e começará já a ser incorporado nos equipamentos.

Um novo MacBook Air ainda mais rápido

O primeiro computador a receber o M1 é o MacBook Air. Esta proposta da Apple vai ser alterada e passar a contar com este novo processador. A Apple revelou todas as melhorias que daqui vão surgir, mas todas se focam no desempenho.

Sendo o computador mais popular da Apple, o Air tem a responsabilidade de a representar, em especial agora que esta mudança surge. Assim, e com o M1, esta máquina está mais rápida, mais eficiente e com menores consumos de energia.

De acordo com o que foi revelado, o MacBook Air garante uma autonomia a rondar as 18 horas (a maior autonomia de sempre num MacBook Air).

A potência do processador M1 da Apple revoluciona por completo oferecendo velocidades de CPU até 3,5 vezes mais rápidas. A velocidade da GPU é até 5 vezes mais rápida.

Segundo a Apple, o Air é 5X mais rápido que os desktops mais vendidos. Com o novo SoC M1, a Apple admite que este é mais rápido que 98% dos portáteis vendidos no ano passado. Além disso, esta nova versão é também até três vezes mais rápida do que o modelo anterior.

Nos Estados Unidos da América este novo equipamento da Apple custará 999 dólares. Em Portugal esta nova máquina custará desde 1159 € e chegará ao mercado a partir de dia 17.

O Mac Mini também foi atualizado para o M1

Outra máquina que recebe o novo M1 é o bem conhecido Mac mini. Este computador de secretária recebe assim ainda mais potência e fica mais preparado para as exigências dos utilizadores.

A Apple quis tornar esta proposta ainda melhor. Com 8 núcleos de base, a Apple consegue tornar o desempenho do mini 3 vezes mais rápido do que o modelo anterior.

Esta melhoria vai mais longe e garante uma melhoria de 6 vezes no campo dos gráficos. Na inteligência artificial e na aprendizagem máquina, a marca garante melhorias de 15 vezes.

A Apple garante que este computador é 5 vezes mais rápido que o PC de secretária mais vendido do mercado. Estes valores tornam-no uma das escolhas quase óbvias no campo do trabalho.

O novo Mac mini vai estar disponível já a partir do próximo dia 17 e estará à venda no nosso país. Em Portugal o modelo base terá um preço de 819 €.

O MacBook Pro está ainda mais poderoso

A última proposta a receber o novo M1, pelo menos por agora, foi o MacBook Pro. O portátil mais poderoso da Apple recebe assim uma atualização de peso, tal como os modelos anteriores, e que o melhora em várias áreas.

Uma das primeiras e mais importantes alterações está na sua capacidade de processamento. A Apple revela que este novo MacBook Pro é CPU é até 2,8 vezes mais rápido que o modelo anterior.

Continuando nas melhorias, o M1 garante a esta proposta renovada uma melhoria de 5 vezes no que toca aos componentes gráficos. Isso será importante para tratar todo o processamento de vídeos e de outros elementos.

Por fim, e no campo do machine learning, a Apple criou uma proposta que consegue aprender 11 vezes mais rápido e assim ser mais eficiente. A nível da bateria, os ganhos são tal que o MacBook Pro consegue até 20 horas de funcionamento.

O novo MacBook Pro chega muito em breve ao nosso mercado, já no dia 17 de novembro. A marca tem como preço base para esta sua proposta os 1479 euros.

Estes valores apresentados para os diferentes computadores da Apple impressionaram. Resta saber como se vão comportar em condições reais e com o novo macOS Big Sur, esperado para muito breve.