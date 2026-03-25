Mudança histórica: Arm lança o seu primeiro chip interno CPU AGI para centros de dados

Depois de fornecer designs às maiores fabricantes de hardware do mundo, a Arm apresentou o seu primeiro chip interno. De nome CPU AGI, a nova unidade central de processamento para centros de dados marca uma mudança significativa na estratégia da empresa britânica, assumindo-se como concorrente direta dos seus clientes.

Fundada em 1990, a Arm não fabricava, até agora, chips físicos. Durante mais de 35 anos, o modelo de negócio da empresa assentou no desenho da arquitetura dos processadores e licenciamento desses projetos para gigantes tecnológicas, recebendo royalties por cada chip vendido.

Numa mudança significativa, o diretor-executivo da empresa britânica, Rene Haas, apresentou o seu primeiro chip interno, na terça-feira, num evento em São Francisco.

É com a nova unidade central de processamento para centros de dados CPU AGI que a Arm vai concorrer diretamente com os seus clientes.

Arm "otimizou de forma implacável" a nova CPU AGI para a AGI

A Arm investiu 71 milhões de dólares e cerca de 18 meses a construir três novos laboratórios no seu campus em Austin, no Texas, onde uma equipa anteriormente pequena cresceu para mais de 1000 pessoas.

No interior, ao qual a CNBC teve acesso, os engenheiros testam os chips, submetendo-os a várias rondas de ensaios assim que saem da linha de produção.

Como quase todas as fabricantes de chips de IA sem fábrica própria, atualmente, a Arm produz a sua CPU nas fábricas da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

Fabricada com o nó de 3 nm da empresa taiwanesa, a CPU da Arm é totalmente produzida na ilha, por enquanto. Em breve, a TSMC deverá ter uma fábrica de 3 nm no Arizona.

Conforme partilhado ao mesmo órgão de comunicação por Awad, a equipa da Arm "otimizou de forma implacável" a nova CPU AGI para Inteligência Artificial Geral (em inglês, AGI) - não fosse o nome autoexplicativo.

Até 64 destas novas CPU, com um total de cerca de 8700 núcleos, podem caber num único rack com arrefecimento a ar, numa configuração densa em que a Arm aposta, acreditando que atrairá clientes de centros de dados com limitações energéticas em todo o mundo.

Podes obter o dobro de desempenho por watt do que num rack x86. Isso significa o dobro do desempenho na mesma área e com o mesmo consumo energético.

Disse Awad, fazendo referência à arquitetura x86, que equipa a maioria dos chips de servidores, utilizada pela Intel e AMD. Segundo Patrick Moorhead, analista de chips da Moor Insights, a x86 é "testada e comprovada", podendo "executar praticamente qualquer coisa".

A Arm não revelou o preço da CPU, mas Awad disse que será "competitivamente precificada", com o objetivo de servir como opção para empresas que não podem fabricar o seu próprio processador interno. A estimativa de Moorhead aponta para a ordem dos milhares de dólares.

Meta é a primeira cliente da Arm

Com planos para expandir vários centros de dados de IA e gastar até 135 mil milhões de dólares em despesas de capital este ano, a Meta é a primeira cliente da Arm.

Em fevereiro, a gigante tecnológica garantiu uma grande quantidade de chips tanto da NVIDIA como da Advanced Micro Devices (AMD).

No mundo de hoje, há realmente apenas alguns players. Para nós, isto adiciona mais um player ao ecossistema.

Disse Paul Saab, engenheiro de software da Meta, que trabalhou no projeto do chip da Arm desde o início, em 2023, numa entrevista à CNBC, acrescentando que o acordo com a Arm "permite muito mais flexibilidade na nossa software stack e na nossa cadeia de fornecimento".

Os termos do acordo não foram divulgados, mas, segundo a CNBC, para a Arm, trata-se de uma vitória importante e de um selo de aprovação de uma das empresas mais valiosas do mundo.