Apesar de não ser uma novidade, a Apple resolveu apostar ainda mais no carregamento wireless no iPhone 12. Para além deste ser mais rápido, tem também um conjunto de novos acessórios criados para melhorar ainda mais este carregamento.

O que não se esperava era que surgissem problemas e que os utilizadores estivessem com problemas ao usar o carregamento wireless. As queixas são já muitas, mas a Apple reconheceu que está a tratar de resolver o problema.

Problemas no carregamento wireless

Apesar de não ser um problema conhecido, existem cada vez mais relatos de problemas com o carregamento sem fios no iPhone 12, nos vários modelos. Este é um problema que parece ser aleatório e que não tem um perfil identificado para surgir.

Sem uma razão identificada, o novo iPhone simplesmente deixa de carregar nos dispositivos não oficiais, mas que estão certificados com a norma QI. Não existe também um padrão de marcas ou modelos que estejam a sofrer ou a causar este problema.

iPhone 12 não carrega corretamente

O mais estranho nesta situação é que os periféricos da Apple parecem não causar o problema. Os utilizadores que colocam os seus equipamentos a carregar no MagSafe acabam por conseguir usar o carregamento wireless sem qualquer problema ou situação anormal.

A recomendação que tem surgido nos fóruns da Apple, incluindo da própria marca, passa por reiniciar o iPhone 12. Este efetivamente ultrapassa o problema, mas aparentemente apenas por um tempo limitado. O problema acaba por voltar novamente.

Apple reconhece o problema e terá solução

Entretanto, o suporte da Apple já reconheceu o problema garantiu que a empresa está já a trabalhar na sua solução. Não foi, no entanto, avançada qualquer data para que a solução seja libertada para os utilizadores do iPhone 12.

O mais certo é que a correção surja na próxima versão do iOS, que se espera seja lançada ainda antes do final do ano. Provavelmente a Apple irá reunir outras correções pendentes e assim agrupar numa única atualização a solução para vários problemas.