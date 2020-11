Afinal o iPhone 12 mini vai carregar mais devagar com o MagSafe

Apesar de alguns problemas já identificados pela Apple no iPhone 12 e no MagSafe, este novo acessório meio mudar a forma como este smartphone é carregado. Para além de ser uma solução sem fios, é também uma forma mais segura do carregamento acontecer.

Já se sabia que este carregamento seria mais lento que o que é feito usado o cabo, mas agora a Apple revelou uma novidade. No caso do iPhone 12 mini, este carregamento com o MagSafe será ainda mais lento que o resto da linha da Apple.

iPhone 12 mini tem limitações no MagSafe

O MagSafe veio mudar a forma como o novo iPhone 12 é carregado. Cada um dos novos modelos está preparado para o usar ao máximo, incluindo os imanes que tem presente e que alinham este elemento para um carregamento melhor.

Sabe-se que este consegue entregar 15W a cada um dos novos smartphones da Apple, mas aparentemente há um que fica de fora. A empresa revelou agora que o carregamento sem fios do iPhone 12 mini será limitado a 12W e que por isso demorará ainda mais que os restantes.

Apple já reconheceu esta situação

Não é apontada qualquer razão para esta nova limitação, que apenas agora foi revelada. Num documento de suporte agora atualizado, a Apple revela que “O iPhone 12 mini pode obter até 12 W para carregamento sem fio mais rápido com pelo menos 9V/2,03A”.

Estes vão valores que ficam acima do que um carregador padrão com a norma Qi oferece, mas longe de outros. A Huawei, com o Mate 40, apresentou este mesmo carregamento com valores que atingem os 55W, bem acima da proposta da Apple.

Carregamento será assim mais lento

No mesmo documento técnico apresentado, a Apple revelou outra limitação do MagSafe. Caso um acessório esteja ligado à porta Lightning, este carregamento desce de imediato para 7,5W, para cumprir com os regulamentos definidos.

Sendo quase igual ao seu irão maior, o iPhone 12 mini difere no tamanho do ecrã e do seu chassi, bem como na bateria presente. Podem ser estas diferenças a causar esta limitação agora revelada pela Apple e que aumentam o tempo de carga previsto para este novo smartphone.