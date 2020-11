Em constante mudança, o WhatsApp apresenta sempre novidades na sua interface. Procuram encontrar a melhor forma do utilizador usar e gerir a sua informação.

A mais recente novidade veio mudar a forma como é gerido o espaço ocupado pelas imagens e vídeos recebidos no WhatsApp. Ficou mais simples de usar, mas principalmente com mais informação e mais simples de encontrar os ficheiros grandes.

Depois de meses de testes, alguns deles públicos, o WhatsApp revelou finalmente a nova interface para gerir os ficheiros recebidos. Temos agora uma nova forma de mostrar a ocupação e os ficheiros grandes e os mais reencaminhados.

Aceder a esta nova interface

Para aceder a esta nova área e avaliar o que ela oferece devem aceder às Definições do WhatsApp. Aí dentro, das várias opções presentes, devem escolher Armazenamento e dados. Esta tem apenas 2 opções, devendo ser escolhida a primeira, chamada Gerir armazenamento.

É aqui que temos as novidades. À cabeça, temos logo a ocupação de espaço feita pelo WhatsApp no armazenamento do smartphone, bem como os restantes ficheiros e o espaço livre. Há depois a identificação dos ficheiros reencaminhados demasiadamente e os maiores do que 5 MB.

Libertar espaço no Android

Para libertar espaço, só precisam de escolher uma destas duas áreas. A apresentação será feita com base no tamanho e espaço ocupado, podendo ser, no entanto, ser alterada para uma organização por data. O passo seguinte é escolher os ficheiros a serem eliminados.

Para os apagar de vez só precisam de carregar no caixote do lixo presente em cima. Isso fará surgir um alerta para confirmar o eliminar dos ficheiros. Basta escolher a opção Apagar e estes são removidos de forma permanente.

WhatsApp dá acesso à informação

Se o processo anterior elimina ficheiros de forma geral, existe a possibilidade de avaliar os que cada contacto enviou. Para isso, e na nova interface, existe também a lista dos contactos, organizada por espaço ocupado.

Após escolherem o contacto que querem limpar, deve seguir o processo que foi explicado antes. Só precisam de escolher os ficheiros que querem eliminar e depois carregar no caixote do lixo presente no topo. Será mostrada a mesma notificação para avançarem.

É desta forma simples que conseguem usar a nova interface do WhatsApp para gerir e libertar os ficheiros presentes. Tudo aponta para que seja uma melhoria importante, ao dar mais informação ao utilizador e, principalmente, um maior controlo sobre o que pode ser realizado.