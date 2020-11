O WhatsApp é realmente uma ferramenta de comunicação extraordinária. Contudo, o conteúdo, como vídeos, fotos e memes, fica guardado no smartphone a ocupar espaço.

Já aqui explicámos como pode proceder para libertar espaço no smartphone, mas agora passa a existir uma forma mais simples.

A chegada desta funcionalidade já era esperada há muito tempo. Todos nós já nos deparámos com imagens e vídeos perdidos pela nossa galeria, a ocupar espaço e que nada nos dizem, vindos do WhatsApp. Foi com base nas reclamações de muitos utilizadores que a empresa trabalhou numa forma de tornar a gestão do armazenamento mais simples.

A verdade é que a solução existente hoje, apaga tudo aquilo que está associado a uma conversa, mas o utilizador pode querer apagar apenas algumas das imagens.

Assim, tal como já tínhamos relatado em agosto, o processo vai mudar.

WhatsApp: Libertação de espaço no smartphone agora é mais fácil

A gestão de armazenamento passa a mostrar a quantidade de espaço que o conteúdo media do WhatsApp está a ocupar no smartphone. O espaço livre e o espaço que outras apps e ficheiros ocupam.

Surge também a indicação do conteúdo que ocupa mais de 5 MB e ainda o espaço que cada chat aloca para as suas partilhas de imagens e vídeos. Além disso, é mostrada uma pré-visualização das imagens, sendo fácil escolher o que quer ou não manter.

Chega a todos os utilizadores até ao final da semana

Esta atualização está a ser disponibilizada aos utilizadores e até ao final da semana deverá estar acessível a todos, em todo o mundo, garante a empresa.

Para proceder à gestão do armazenamento deverá, portanto, aceder a Definições, seguido de Utilização de dados e armazenamento e, por fim, Gerir armazenamento. Seguido este caminho, basta escolher as imagens, vídeos ou memes que pretende apagar do WhatsApp, e ver o seu smartphone ganhar espaço.