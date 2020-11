A Samsung é conhecida por equipar os seus smartphones com processadores próprios, no entanto, a Qualcomm e a MediaTek são as mais solicitadas pelas empresas chinesas como fornecedoras.

Em 2021, poderemos ver o mercado a mexer. Ao que rumores indicam, empresas como a Xiaomi e OPPO poderão recorrer à Samsung e aos seus Exynos para equipar smartphones de entrada de gama.

Exynos da Samsung chega à China

Apesar de não associarmos os processadores Exynos da Samsung a outras marcas, a verdade é que, além dos seus smartphones equipam modelos de marcas como a VIVO, Motorola e até Meizu. São, na verdade, poucos os modelos, considerando o vasto mercado que tende a escolher a Qualcomm e a MediaTek como principais fornecedoras.

Agora, uma publicação do BusinessKorea diz que a Samsung deverá estar a preparar-se para fornecer os seus Exynos em maior escala a outras empresas chinesas, citanto a Xiaomi, OPPO e Vivo. A informação não é oficial, mas parece vir de fontes próximas da empresa.

Na verdade, esta não tem sido uma divisão de negócios lucrativa para a empresa. Ainda há um ano houve um despedimento coletivo nesta divisão. Agora, a estratégia poderá passar por procurar clientes que queiram usar os seus processadores.

O medo dos Estados Unidos e do fantasma da Huawei

A Vivo, por exemplo, já equipou este ano alguns modelos 5G com processadores Exynos de gama média. Já a OPPO e a Xiaomi parece que iniciaram já processos de negociação com a empresa sul-coreana.

A verdade é que a guerra entre a Huawei e os Estados Unidos poderá estar a assustar outras empresas chinesas que receiam também elas ser prejudicadas pelos bloqueios de Trump e assim ficar impedidas de, por exemplo, ter acesso à Qualcomm.

As empresas citadas ainda não confirmaram a informação, mas em breve deveremos ter notícias neste sentido.