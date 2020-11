É claro e já bem conhecido que a Microsoft está a reformular algumas áreas chaves do Windows 10. Uma das mais focadas é a reorganização do Painel de Controlo na nova app Definições, que está a ser feita de forma gradual.

Até agora estas duas áreas conviviam em conjunto e permitiram aos utilizadores acederem ao que melhor entendessem. A mudança parece estar a continuar e a Microsoft começou a bloquear o acesso às áreas migradas do Painel de Controlo no Windows 10.

Mudança continua no Windows 10

O Windows 10 mudou muito desde que foi apresentado em 2015. Ao longo de muitas atualizações a Microsoft conseguiu alterar partes vitais deste sistema e principalmente melhorá-lo com novas funcionalidades e melhorias.

Uma destas alterações está no Painel de Controlo, como já tínhamos referido antes. Este processo iniciou-se há algum tempo e vai culminar com a mudança de todas as funções para a app Definições, sendo rearrumadas de forma mais intuitiva e lógica.

Microsoft quer rearrumar as opções relevantes

Uma das últimas mudanças foi a passagem da informação sobre o sistema para a área de Sistema das Definições. Este foi um passo importante e mais uma mudança que é inevitável e que vai acumular-se no futuro.

Mesmo com esta mudança, a Microsoft ainda permite a quem tem a mais recente atualização consultar estes dados nos 2 locais. No entanto, e sem qualquer razão, a Microsoft resolveu mudar este cenário nas versões de testes do programa Insiders do Windows 10.

É o fim do Painel de Controlo em breve

Agora esta página simplesmente não abre no Painel de Controlo e encaminha o utilizador para a nova área onde esta informação do Windows 10 está disponível. A mudança é de tal forma profunda que mesmo outras apps que acediam a este espaço ficaram agora bloqueadas e sem acesso.

O fim do Painel de Controlo parece estar a caminho. Não tem uma data prevista, mas a cada nova grande atualização do sistema da Microsoft irá desaparecer mais um pouco. Depois de anos a servir os utilizadores, é sobretudo hora de se aposentar e dá espaço às novidades.