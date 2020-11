A apresentação da Cybertruck mostrou ao mundo que a Tesla está muito à frente no que toca ao design automóvel e às soluções que irá mostrar no futuro. Mesmo não sendo consensual no que toca à sua forma, esta foi disruptiva e totalmente diferente.

Claro que se sabia que esta não era a sua forma final e Elon Musk afirmou de imediato que iria haver alterações para a tornar mais adaptada às estradas. Nunca revelou diretamente quais e nem quando estas iriam surgir, mas agora revelou muito mais e apontou já uma data para a sua chegada.

Mudanças a caminho da Cybertruck

Os trabalhos de refinamento e melhorias no design da Cybertruck decorrem desde que a pick-up da Tesla foi apresentada. Esta tem dimensões maiores do que seria esperado e por isso precisa de algumas afinações importantes em algumas áreas.

A Tesla queria reduzir o seu tamanho, mas Elon Musk avisou que mesmo 3% seria um valor complicado de atingir. Agora, e sem que fosse realmente provocado para apresentar qualquer informação, Elon Musk revelou informação essencial deste processo.

Elon Musk diz que podem chegar em breve

Nas palavras do homem forte da Tesla, a marca deverá apresentar muito em breve o novo design da Cybertruck e provavelmente a sua forma final. Não revelou as mudanças que são esperadas e nem de que forma esta irá alterar a pick-up da marca de Elon Musk.

O que revelou sim foi a data esperada para o revelar destas alterações. A publicação no Twitter revelou que deverá acontecer, provavelmente, dentro de 1 mês e meio. Claro que Elon Musk não é dos mais certos no que toca a afirmar e confirmar datas e compromissos.

Pequenas alterações de design

Quanto às mudanças, o homem forte da Tesla revelou depois que vão surgir muitas pequenas otimizações. Reforçou ainda que mesmo os mais pequenos detalhes importam. Claro que isto não remete para nada em concreto e que sobretudo deverá ser aguardada uma apresentação oficial.

Um dos maiores pontos de debate tem sido a forma e o tamanho da Cybertruck. Não é nada consensual e tem dividido opiniões, muitos a apoiarem e outros a não gostarem. No campo prático, a Tesla terá provavelmente problemas em colocá-la em muitos países da Europa, dado o seu peso e dimensões.