Pentágono divulga mais ficheiros sobre OVNIs: “Ficámos sem palavras após estas observações”

O Pentágono divulgou na sexta-feira um novo conjunto de 64 ficheiros relacionados com OVNIs, ou UAPs (fenómenos anómalos não identificados), revelando uma segunda vaga de registos que inclui um relato em primeira mão, datado de 2025, de um oficial dos serviços de inteligência sobre uma experiência que o deixou “praticamente sem palavras”.

Os ficheiros, cuja divulgação pública foi ordenada pelo Presidente Trump através de uma ordem executiva no início deste ano, podem ser consultados no portal do Pentágono dedicado aos OVNIs. Este novo conjunto inclui seis ficheiros PDF, sete ficheiros de áudio e 51 vídeos.

Os vídeos mostram imagens de UAPs captadas por aeronaves militares, sendo cada excerto acompanhado por uma descrição detalhada.

A divulgação acontece duas semanas depois de o Pentágono ter carregado o primeiro conjunto de documentos, fotografias e vídeos no novo portal. Esses ficheiros incluíam páginas desclassificadas dos arquivos do FBI sobre OVNIs, relatos de encontros invulgares feitos por pilotos militares, comunicações diplomáticas sobre incidentes em várias partes do mundo e fotografias de missões da NASA.

O que está nos novos ficheiros?

Os 51 vídeos incluídos nesta segunda divulgação apresentam o tipo de imagens granuladas em infravermelhos captadas por câmaras e sensores militares, que se tornaram familiares ao longo dos últimos anos.

Na descrição que acompanha os vídeos, o Pentágono refere que estas imagens foram solicitadas por legisladores da Câmara dos Representantes em março. Os vídeos foram encontrados pelo All-domain Anomaly Resolution Office (AARO), o gabinete militar responsável por investigar encontros com UAPs.

O Pentágono assinala que “[m]uitos destes materiais não possuem uma cadeia de custódia devidamente comprovada”, sendo indicados nas descrições quando e onde terão sido provavelmente captados.

Um dos vídeos mais relevantes parece mostrar o momento em que um caça abateu um objeto não identificado sobre o Lago Huron, em 2023, um incidente mediático que ocorreu depois de um balão espião chinês ter atravessado os EUA, aumentando os receios relacionados com UAPs. Relatórios posteriores indicaram que o objeto poderia ter sido um balão operado por um grupo de entusiastas.

Muitos dos vídeos registam encontros ocorridos na área de responsabilidade do Comando Central dos EUA entre 2018 e 2023, incluindo sobre o Golfo Pérsico.

Um vídeo de 2022, cuja localização não é indicada, mostra vários objetos esféricos a entrar e sair da água nas proximidades de um submarino.

Relatos históricos e documentos militares

Os documentos incluem relatos históricos de avistamentos de OVNIs, um relatório sobre atividades dos serviços de inteligência soviéticos e ficheiros do Departamento de Energia relacionados com comunicações sobre OVNIs, incluindo um relatório proveniente da PANTEX, uma importante instalação ligada ao armamento nuclear.

O documento mais impressionante é um testemunho de um “oficial superior dos serviços de inteligência” atualmente em funções, que descreveu a sua experiência ao investigar avistamentos de OVNIs no final de 2025 a bordo de um helicóptero militar.

O oficial escreveu que ele e a tripulação tiveram “uma série de encontros próximos com UAPs durante mais de uma hora” enquanto investigavam avistamentos anteriores.

À distância, vimos inúmeras esferas laranja a deslocarem-se em todas as direções contra o pano de fundo da montanha. O espetáculo durou vários minutos antes de desaparecer. [O]s pilotos e eu (a olho nu) observámos duas grandes esferas a acenderem-se lado a lado, próximas do helicóptero, imóveis e imediatamente acima do disco do rotor à nossa direita. Tinham formato oval, cor laranja com um centro branco ou amarelo e emitiam luz em todas as direções.

Escreveu o oficial.

O oficial afirmou que ele e a restante tripulação “ficaram praticamente sem palavras após estas observações”.

Áudios da NASA recuperam relatos das missões espaciais

Os ficheiros áudio incluem gravações de astronautas da NASA durante as missões Apollo e Mercury sobre observações feitas enquanto estavam no espaço, incluindo objetos descritos como “pirilampos” e “flocos de neve”.

https://pplware.sapo.pt/wp-content/uploads/2026/05/DOD_111721737.mp3

O Pentágono refere que a NASA “determinou posteriormente que os ‘pirilampos’ eram provocados por condensação congelada que se separava do corpo da nave espacial.

O aspeto branco com tonalidade esverdeada deste fenómeno resulta da reflexão da luz solar nessa condensação congelada”.