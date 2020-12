A Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial (JAXA) pousou em setembro de 2018 dois pequenos rovers num asteroide chamado Ryugu. Logo após as condições estarem reunidas, a JAXA, através da nave Hayabusa2, disparou uma bala de tântalo contra o asteroide.

Dessa explosão resultaram fragmentos e poeiras que foram recolhidos e estão agora de volta à Terra.

As amostras recolhidas em Ryugu, a cerca de 300 milhões de quilómetros de distância, pela nave japonesa Hayabusa2, chegaram em segurança à Terra. Caíram perto de Woomera, uma cidade localizada no extremo norte do estado da Austrália Meridional, na Austrália, nas primeiras horas deste domingo.

O que foi recolhido é muito importante. Isto porque estes fragmentos poderão dar-nos uma ideia da evolução do nosso sistema solar.

A sonda capturou as amostras no primeiro semestre de 2019. A nave Hayabusa2 armazenou-as num recipiente lacrado separado que foi destacado da nave a cerca de 220.000 km da Terra e, posteriormente, aterrou na Austrália com o auxílio de paraquedas.

A Real Força Aérea Australiana monitorizou o farol do contentor de 16 kg nas primeiras horas da manhã de domingo. A mercadoria foi levada para uma instalação próxima, para uma análise rápida antes de ser transportada para o Japão.

Assim, a Hayabusa2 torna-se a segunda nave a obter sucesso na missão de trazer amostras de um asteroide para a Terra. Seguiu os passos da Hayabusa, que foi lançada em 2003 e chegou ao asteroide Itokawa em 2005, trazendo amostras do objeto para o nosso planeta alguns anos depois.

Em resumo, conhecer os asteroides é descobrir pistas da formação do sistema solar. Nós últimos anos, foram já várias as missões para trazer material destes viajantes do universo.

