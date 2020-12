Apesar de todas as novidades que tem apresentado, a MediaTek não é ainda uma marca associada a smartphones de topo. Tem procurado revelar novidades importantes e que estão no topo, mas as marcas insistem em focar-se noutras propostas.

Com o mercado cada vez mais ativo e mais interessado, a MediaTek terá em breve 3 novas propostas. Uma delas foi agora encontrada na Antutu e os seus resultados bateram o Qualcomm Snapdragon 865. Falamos, no entanto, de uma proposta dedicada sobretudo à gama média.

MediaTek prepara um novo SoC para breve

Com toda a revolução que tem havido no mercado de tecnologia, são esperadas muitas novidades para breves. Uma delas sabe-se que virá da MediaTek, que tem a ser preparados 3 novos SoC, com litografia de 6 nm e destinados aos smartphones.

Estas novas propostas, enquadradas na linha Dimensity da MediaTek, vão garantir às marcas criar smartphones de gama média mais baratos. Aqui, e a juntar ao preço, vai estar uma maior disponibilidade principalmente do 5G e de outras tecnologias.

Conseguiu bater o 865 da Qualcomm

Pois, uma dessas propostas surgiu agora na Antutu e revelou-se muito melhor do que seria esperado. O MediaTek MT6893 foi encontrado na base de dados deste sistema de avaliação e mostrou-se a um nível que não era esperado. A sua pontuação supera muito dos seus concorrentes.

Ainda mais impressionante foi olhar a esses resultados e compará-los com os atuais SoC da Snapdragon. Em particular o 865, que com este resultado acabou por ficar abaixo do que este novo SoC da MediaTek irá em breve oferecer.

Proposta para a gama média dos smartphones

Os valores apresentados colocam a proposta da MediaTek igual ao que o 865 oferece, mas bate a proposta da Qualcomm em alguns pontos-chave com o GPU ou a memória. Mesmo havendo algum tempo de diferença entre eles, é um resultado igualmente promissor.

Com muitas marcas a preferirem já a linha 700 da Qualcomm em detrimento da 800, por razões de preço, esta é uma oferta importante. A MediaTek tem assim uma proposta para atacar sobretudo a gama média e com resultados que por agora estão ao nível do que é oferecido pelos smartphones de gama mais elevada.