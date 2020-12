Xiaomi tira a Apple do TOP 3 de vendas de smartphones

A Apple perdeu para a Xiaomi! Tal como em outros segmentos do mercado, o negócio dos smartphones também teve quebras significativas. De acordo com dados recentes da Gartner, no terceiro trimestre de 2020 a quebra de vendas de smartphones, à escala mundial, rondou os 5,7%.

Como já tinha revelado a IDC, a Xiaomi tirou a Apple do TOP 3 de vendas de smartphones. Conheçam todos os resultados.

As vendas mundiais de smartphones totalizaram 366 milhões de unidades no terceiro trimestre de 2020, uma queda de 5,7% em relação ao terceiro trimestre de 2019, de acordo com a Gartner Inc. Ainda, segundo os dados, comparativamente a 2019, a empresa chinesa Xiaomi foi a que mais cresceu (34,9%). A Samsung cresceu 2,2 e a Huawei foi a empresa com maior quebra de vendas (-21,3%).

Neste trimestre que passou, a Samsung vendeu mais de 80 milhões de smartphones, o dobro da Apple. A Huawei vendeu 51 milhões e a Xiaomi 44 milhões. A OPPO está atrás da Apple, na quinta posição com cerca de 30 milhões de smartphones vendidos neste terceiro trimestre. Em comparação com 2019, a OPPO teve uma quebra de 2,3%.

A Apple perdeu o terceiro lugar, mas calma…

Com o lançamento do iPhone 12, a Apple deverá voltar a subir no ranking de vendas já neste último trimestre. De acordo com as informações que o Pplware tem, as vendas do iPhone 12 estão a decorrer a bom ritmo e até há tempos de espera para a aquisição do iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro MAX.

No entanto, teremos de esperar até que termine este novo trimestre para se ficar a conhecer todos os resultados. Além disso, será também importante perceber com será a relação entre os Estados Unidos e a chinesa Huawei daqui para a frente.

O que acha que vai acontecer ao mercado dos smartphones nos próximos tempos?

