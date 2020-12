Samsung: smartphones dobráveis serão a solução num “mercado saturado”

A Samsung é uma das pioneiras no mundo dos smartphones dobráveis. Está nesta corrida com outros players, mas sem dúvida que é a marca que mais se destaca. Trata-se de um campo “completamente novo” e que a empresa sul-coreana continua a desbravar, com perspetivas já traçadas para o futuro.

Responder às exigências dos consumidores passará por oferecer modelos mais finos e mais leves, com aplicações diferenciadoras.

Smartphones dobráveis – A solução num mercado saturado segundo a Samsung

Decorreu ontem o Samsung Electronics’ 2020 Investors Forum (Virtual). Este evento online foi o mote para Lee Jong-Min, diretor executivo da empresa, partilhar algumas das estratégias e ideias da Samsung relativamente ao futuro dos smartphones dobráveis.

Segundo Lee Jong-Min, este produto permitirá que as empresas continuem a crescer “no mercado saturado dos smartphones”. Além disso, não deverão ser encarados como uma continuidade do segmento dos modelos já existentes. Deverão, sim, ser entendidos como um segmento completamente novo.

Os telefones dobráveis ​​não são uma expansão dos smartphones existentes, mas um campo completamente novo

Além disso, os telefones dobráveis da Samsung ​​terão uma evolução, que nos parece óbvia, mas que é enfatizada neste fórum de investidores. Os “foldable phones” serão, no futuro, mais finos e leves. Na verdade, esse não foi o caso do Galaxy Z Fold2, que aumentou ligeiramente face ao modelo original, de 263g para 282g em termos de peso e a espessura passou de de 15,5 mm para 16,8 mm.

O perfil traçado aos utilizadores dos Z Fold2 e Z Flip revela que os proprietários de um Fold procura produtividade e o ecrã do tamanho de um tablet responde a essa necessidade. Já os do Flip são um grupo diferente, que dão preferência à portabilidade e ao design.

O futuro Fold, o Galaxy Z Fold3 será um modelo premium que custará o mesmo que o modelo anterior, à volta dos 2000 €. No entanto, será revolucionário em termos de funcionalidade e de recursos exclusivos e já terá suporte à S Pen.

Até junho, mês em que deverá surgir este novo modelo, a Samsung terá tempo para aprimorar o ecrã e ajustar o próprio tamanho do smartphone.