Warplanes: WW1 Sky Aces voa para a Nintendo Switch

O jogo da Home Net Games, Warplanes: WW1 Sky Aces, encontra-se prestes a aterrar na Nintendo Switch, levando o conflito aéreo da 1ª Grande Guerra Mundial à consola da Nintendo.

O jogo chega mesmo a tempo do Natal.

Foi revelado recentemente que Warplanes: WW1 Sky Aces, que já se encontra entre nós para mobile e PC, está a ser preparado para chegar à Nintendo Switch.

O jogo coloca o jogador no calor das batalhas aéreas que ocorreram ao longo da 1ª Grande Guerra Mundial. Foi uma altura em que as primeiras aeronaves começaram a participar em conflitos de grande escala e, de certa forma, foi uma época pioneira tanto para pilotos como para as aeronaves.

Em Warplanes: WW1 Sky Aces, o jogador vai-se sentir um pouco como o “Barão Vermelho”, ou seja, do alemão Manfred von Richthofen, que aos comandos do seu Fokker Dr.I espalhou o terror por entre as fileiras aliadas. Era considerado o verdadeiro “Ás dos Ares”.

Existem mais de 30 aeronaves disponíveis, historicamente representadas no jogo de forma a reproduzir fielmente cada uma. Existem desde caças ligeiros como o Airco DH.2 aos maiores e mais pesados bombardeiros como o Sikorsky Ilya Muromets.

No decorrer do jogo, as aeronaves poderão ser personalizadas e receber melhorias.

O jogo apresenta vários modos desde o Pilot Mode que permite ao jogador concentrar-se no combate e no desbloqueio de novas aeronaves. Por outro lado, existe também o Squadron Leader Mode que acrescenta uma maior dose de estratégia e gestão, levando o jogador a ter de contratar e treinar pilotos para o seu esquadrão, ou a gerir a sua base, por exemplo.

Dia 11 de dezembro é o dia em que Warplanes: WW1 Sky Aces chega à Nintendo Switch.