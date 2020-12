Lufthansa opera primeiro voo de carga neutro em carbono

Conforme sabemos e temos vindo a ver, as empresas têm apostado na sustentabilidade das suas ações. Assim, várias são as que têm tentado ser menos poluentes, bem como as que tentam apostar em novos métodos e produtos, para serem uma referência positiva.

Nesse sentido, a Lufthansa, num projeto pioneiro, efetuou o seu primeiro voo de carga neutro em carbono e já está a caminhar para uma ação mais sustentável.

Primeiro voo neutro em carbono operado pela Lufthansa

É inegável que o transporte aéreo é uma das maiores invenções de sempre. Se era impensável, há uns anos, pensar em atravessar os mares pelo céu, hoje em dia, o transporte aéreo é dos mais seguros. No entanto, é também ele muito poluente e, por isso, as companhias têm a obrigação de corresponder a determinadas regras, para que o impacto não seja tão absurdamente negativo.

Por sua vez, a companhia aérea, Lufthansa, efetuou o seu primeiro voo de carga neutro em carbono. Isto, a par de um projeto pioneiro desenvolvido pela LH Cargo e a DB Schenker. Neste que tem sido um momento de revelações a nível de veículos elétricos, é interessante a tentativa de tornar as viagens aéreas também menos poluentes.

Segundo informou a Simple Flying, o momento foi conduzido pelas duas empresas de aviação e o voo foi executado por um avião Boeing 777F. Este que viajou para Shanghai, sem escalas, e regressou ao centro da companhia aérea, em Frankfurt.

Um pequeno voo, mas um grande passo

Apesar de a Lufthansa efetuar constantemente voos de carga para Shanghai, este em específico destacou-se pela positiva. Partindo de Frankfurt, o primeiro voo de carga neutro operado pela companhia aérea regressou, sem problemas, à base. Aliás, chegou 17 minutos antes do previsto.

Conforme podemos perceber, este voo foi extremamente importante, na medida em que abre uma nova porta. Ou seja, simboliza a possibilidade de aviação se afastar dos combustíveis fósseis. Isto, demonstrando que é possível operar um voo sem emitir dióxido de carbono.

A fim de garantir que voo não recorria a qualquer combustível fóssil, os requisitos envolviam apenas Combustíveis Sustentáveis de Aviação (CSA). Apesar de estes produzirem CO2, quando são queimados, não constituem uma ameaça tão significativa, na medida em que são parte ativa do ciclo do carbono.

Além de tudo isto, este foi o primeiro, mas não foi o último voo neutro em carbono operado pela Lufthansa. Isto, porque a companhia aérea começará a operá-los com frequência, no verão de 2021.

