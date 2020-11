Ford E-Transit 100% elétrica chega à Europa na primavera de 2022

Os carros elétricos são cada vez mais uma opção para quem anda na estrada e as marcas começam a ter ofertas cada vez mais interessantes para os consumidores, tanto em termos de autonomia, como em termos de preços. A Ford Transit é a carrinha mais vendida no mundo, e também esta vai ganhar a sua versão elétrica.

A carrinha Ford E-Transit chega à Europa em 2022.

A Ford é líder em veículos comerciais na Europa e na América do Norte. Está assim presente neste segmento desde 1905, e produz a linha Transit há 55 anos.

Ford Transit dá um passo em direção ao futuro: conheça a E-Transit 100% elétrica

Agora, na era dos carros elétricos, a marca não podia ficar atrás na corrida e a Ford E-Transit será uma realidade nas ruas da Europa muito em breve. A empresa apresentou então a E-Transit, a versão elétrica da carrinha mais vendida do mundo, com tecnologias avançadas de ligação e assistência ao condutor.

A Ford E-Transit terá uma bateria de 67 kWh e autonomia estimada de até 350 km (ciclo combinado WLTP), suficiente para atender as necessidades diárias da maioria das frotas. É um veículo ideal para uso urbano, com rotas fixas e entregas em áreas restritas com emissão zero.

O motor elétrico é de 269 cv e torque de 430 Nm – o mais forte da categoria na Europa. Tem tração traseira e grande variedade de configurações. A bateria instalada garante, no entanto, o mesmo espaço para carga da versão diesel, de até 15,1 metros cúbicos.

Entre outras vantagens, o seu custo de manutenção será cerca de 40% menor que os modelos com motor a combustão. O carregador é de 11,3 kW, permitindo assim uma recarga completa em 8,2 horas. No entanto, com carregador rápido de corrente contínua, de até 115 kW, é possível elevar o nível de energia de 10% para 80% em cerca de 34 minutos.

Vem com um modem de série, que se liga à app FordPass Connect, com várias soluções de gestão de frota. Tem ainda um sistema multimédia SYNC 4 com ecrã de 12 polegadas, reconhecimento de sinais de trânsito, assistente inteligente de velocidade, assistente de pré-colisão, sensor de ponto cego, sistema de permanência em faixa, câmara 360° com assistência de travagem traseiro e piloto automático adaptativo.

De referir ainda que a carrinha poderá vir equipada com um gerador elétrico integrado para alimentar ferramentas e equipamentos.

O investimento da Ford

A E-Transit faz assim parte do investimento global de mais de 11,5 mil milhões de dólares da Ford em veículos elétricos até 2022. Ela será produzida na fábrica de Kansas City, EUA, sendo lançada na América no Norte no final de 2021. Os modelos produzidos na fábrica Ford Otosan Kocaeli, na Turquia, serão, no entanto, destinados ao mercado europeu, devendo chegar na primavera de 2022.

Outros modelos da lista de carros elétricos são, portanto, o Mustang Mach-E, que será lançado no final deste ano nos EUA e no início de 2021 na Europa, e a F-150 elétrica, programada para chegar à América do Norte em meados de 2022.