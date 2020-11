O HarmonyOS é o sistema operativo para smartphones que a Huawei está a desenvolver. A versão beta para programadores deverá chegar já em dezembro e no próximo ano deverá começar efetivamente a chegar a alguns smartphones. Os primeiros modelos a receber o sistema operativo da Huawei serão os que vêm equipados com o processador Kirin 9000 5G, mas depois mais serão elegíveis.

Será que o seu vai receber o novo SO? Veja a lista.

No dia 18 de dezembro deverá ser lançada a primeira versão beta para programadores do sistema operativo HarmonyOS. Trata-se de um SO desenvolvido pela Huawei integrado na estratégia de deixar de ser dependente de terceiros, principalmente de empresas norte-americanas com quem as relações não são boas há já bastante tempo.

Para já, o Android é ainda o sistema operativo escolhido pela empresa, no entanto, é urgente ter uma alternativa viável.

A primeira beta aberta ao púbico deverá ser lançada em abril de 2021, sendo inicialmente destinada aos smartphones com processador Kirin 9000 5G, que equipa os atuais Huawei Mate40. No entanto, os executivos da empresa já vieram afirmar que 90% dos atuais smartphones Huawei e Honor serão elegíveis para receber o novo sistema operativo.

O site Huawei Central listou, portanto, todos os mais de 40 smartphones que deverão receber o novo sistema. Além dos smartphones ainda estão listados os tablets e smartwatches que irão receber o novo SO.

Smartphones Huawei

Huawei Mate 40

Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate 40 Pro+

Huawei Mate 40 RS Porsche Design

Huawei Mate X

Huawei Mate Xs

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro+

Huawei Mate 30 4G

Huawei Mate 30 Pro 4G

Huawei Mate 30 5G

Huawei Mate 30 Pro 5G

Huawei Mate 30 RS Porsche Design

Huawei Nova 8 (está para chegar)

Huawei Nova 8 Pro (está para chegar)

Huawei Nova 7 Pro 5G

Huawei Nova 7 5G

Huawei Nova 7 SE

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 X 4G

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei Mate 20 RS

Huawei Nova 6 5G

Huawei Nova 6 SE

Smartphones Honor

Honor V40 (está para chegar)

Honor 30 Pro

Honor 30 Pro+

Honor V30

Honor V30 Pro

Honor Play 4 Pro

Honor X10 5G

Honor 30

Honor 30S

Honor X10 5G

Honor 20 Pro

Honor 20

Honor 9X

Honor 9X Pro

Smartwatches

Huawei Watch GT 2 Pro

Huawei Watch GT 2e

Huawei Watch GT 2

Tablets

Huawei MatePad Pro

Huawei MatePad Pro 5G

Honor Tablet V6

