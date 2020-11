COVID-19: Mapa de Portugal está todo a vermelho

O Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças (ECDC) disponibiliza aos cidadãos mapas sobre a COVID-19 no território europeu. Este foi um pedido do Conselho da União Europeia, tendo em conta o agravamento da situação epidemiológica em vários países.

Infelizmente, quase à semelhança da Europa, o mapa de Portugal da COVID-19 está todo a vermelho.

Semáforo COVID unificado da COVID-19

Os mapas são publicados semanalmente e atualizados todas as quintas-feiras. Os critérios foram recomendados pelo Conselho da UE, e através de gráficos de simples interpretação podemos perceber como está a COVID-19 ao nível da Europa. O objetivo é informar e aumentar a transparência e previsibilidade para os cidadãos e empresas.

É verdade que em Portugal vai passar para 191 os concelhos em risco elevado de contágio, mas aos “olhos” da Europa o nosso país, no geral, está com uma taxa elevada. De referir que o nosso país tem mesmo maior incidência do que Espanha nos últimos 14 dias. Podem ver mais gráficos aqui.

O que representam as cores no semáforo COVID unificado?

O Centro Europeu de Controlo de Doenças indica que…

A VERDE estão as regiões onde a taxa de notificação de novos casos nos 14 dias anteriores é inferior a 25 casos por 100 mil habitantes e a taxa de testes positivos fica abaixo dos 4%.

estão as regiões onde a taxa de notificação de novos casos nos 14 dias anteriores é inferior a 25 casos por 100 mil habitantes e a taxa de testes positivos fica abaixo dos 4%. A LARANJA é utilizada nas zonas em que, no espaço de duas semanas, há menos de 50 novos casos de infeção por 100 mil habitantes, mas a taxa de testes positivos é igual ou maior a 4% ou, no caso de esta ficar abaixo do limiar dos 4%, a taxa de notificação se encontrar entre os 25 e 150 casos por 100 mil habitantes.

é utilizada nas zonas em que, no espaço de duas semanas, há menos de 50 novos casos de infeção por 100 mil habitantes, mas a taxa de testes positivos é igual ou maior a 4% ou, no caso de esta ficar abaixo do limiar dos 4%, a taxa de notificação se encontrar entre os 25 e 150 casos por 100 mil habitantes. A CINZENTO estão as zonas para as quais não há informação suficiente ou a taxa de testes é inferior a 300 casos por 100 mil habitantes

estão as zonas para as quais não há informação suficiente ou a taxa de testes é inferior a 300 casos por 100 mil habitantes A VERMELHO as regiões em que a taxa de notificação a 14 dias é igual ou superior a 50 por 100 mil habitantes e a taxa de testes positivos é igual ou maior a 4%, bem como as regiões onde a taxa de notificação a 14 dias é igual ou superior a 150 infeções por 100 mil habitantes mesmo que a taxa de testes positivos seja inferior aos 4%

Há vários concelhos que não estão na lista dos 191 com maior taxa de infeção. No entanto, tal como se vê pelo mapa, os números são muito elevados para Portugal, no geral. É preciso que as pessoas se continuem a proteger usando máscara, lavando as mãos, etc.

Semáforo COVID unificado da Europa

