Garmin adiciona monitorização de gravidez à sua aplicação Connect

Os smartwatches estão cada vez mais inteligentes e capazes de informar o utilizador do seu estado de saúde. Além disso, trazem ferramentas de acompanhamento de atividade e métodos de incentivo. Contudo, para as grávidas, essas apps podem ser motivo de stress.

Assim, a Garmin foi mais além e adicionou uma funcionalidade há muito solicitada, a monitorização da gravidez. Desta forma, as utilizadoras poderão seguir de forma mais atenta os sinais que o seu corpo fornece e que a app Connect consegue detetar.

Garmin traz novidades para as grávidas vigiarem os seus sinais

A Garmin adiciona a monitorização de gravidez a seus smartwatches via aplicação Connect. O recurso permitirá que os utilizadores acompanhem os sintomas relacionados à gravidez, como fadiga, e vigiem o progresso até a data do parto. Isso também permitirá que as desportistas pausem as atualizações sobre o seu status de treino, que normalmente usa métricas como a quantidade de exercícios que alguém faz para classificar o seu nível de condição e desempenho.

Além disso, o recurso também permite que os utilizadores ajustem os alertas de frequência cardíaca (a frequência cardíaca pode aumentar durante a gravidez) e alterem as metas de hidratação. Uma aplicação adicional permitirá às futuras mães vigiar as contrações durante o trabalho de parto.

No passado, a utilizadoras grávidas criticaram fabricantes de smartwatches e wearables (vestíveis) por não incluir modos de gravidez nos dispositivos. Os relógios Apple continuariam a encorajar as pessoas a fecharem os seus anéis de atividade, por exemplo, mesmo que os médicos digam para limitar os exercícios.

Fazer exercício durante a gravidez exige um cenário diferente do habitual

Várias desportistas criticaram o facto da aplicação deixar de fazer sentido, tendo em conta que a forma de treinar e exercitar tem de ser adaptada e deixa de seguir as sugestões da app. Muitas referiram mesmo que a diferença do que podem fazer, para o que a app incentiva, pode mesmo causar ansiedade.

Segundo algum “desejos” deixados pelos utilizadores aos recursos do Fitbit, percebe-se que já em 2013 era solicitado à empresa para incluir um cenário de gravidez. As marcas estão atentas, aliás, a própria Fitbit e a Apple, também sobre outro pedido das utilizadoras, passaram a disponibilizar um app que monitoriza os ciclos menstruais. Contudo, ainda não conseguem notar uma gravidez. Então, as informações e dicas proporcionadas por essas apps distorcem os dados de rastreio do ciclo.

O relógio Withings possui um sistema que vigia a gravidez que funciona combinado com a sua balança inteligente. Assim, é possível às utilizadoras vigiar o aumento de peso durante o curso da sua gravidez. Além disso, a Garmin foi mais longe e traz uma app que usa a tecnologia dos sensores para recolher dados sobre a grávida para adaptar os treinos e informar sobre os sinais captados.

Garmin