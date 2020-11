Xiaomi acelera lançamento de novo smartphone Mi 11

As mudanças no mercado dos smartphones e as quebras substanciais nas suas vendas por todo o mundo, estão a fazer com que as fabricantes se tenham que adaptar para minimizar os efeitos da pandemia nos seus lucros. A Xiaomi não é exceção.

Os novos smartphones da linha de topo Mi, os Xiaomi Mi 11, deverão chegar antes do esperado.

Nos últimos anos, a Xiaomi tem reservado o mês de fevereiro para colocar no mercado a sua linha mais desejada. Para 2021, os smartphones Xiaomi Mi 11, como deverão ser chamados, e respetivas variantes poderão chegar mais cedo.

Xiaomi Mi 11 deverá chegar em janeiro

Tal como a Samsung, segundo vários rumores, a fabricante poderá ter o lançamento dos modelos Mi 11 prontos em janeiro e, assim, antecipar o período de vendas. Antecipando-se mesmo à concorrência, nomeadamente à Huawei, que tem uma grande força na China.

O Xiaomi Mi 11 será o primeiro smartphone chinês equipado com o processador Snapdragon 875, que deverá ser lançado nos próximos dias. Apesar disso, deverá ser o Samsung Galaxy 21 a estrear este SoC a nível mundial, por isso, o evento da Samsung deverá ocorrer dias antes do da Xiaomi.

O que esperar do Xiaomi Mi 11?

O novo smartphone da Xiaomi deverá apresentar-se então com o novo processador da Qualcomm e há rumores que indicam que deverá ser lançado com uma versão base de 6 GB de RAM, havendo, obviamente, versões mais poderosas. Além disso, deverão existir dois modelos, o Xioami Mi 11 e o Mi 11 Pro.

Pela imagem acima, o modelo Pro deverá ter ecrã curvo ao contrário do modelo base e ambos terão câmara frontal ao centro, integrada no ecrã. Estes ecrãs deverão ter resolução QuadHD+ com taxa de atualização de 120Hz.

Há ainda a indicação de que a câmara principal deverá ter 50 MP e que ainda deverá existir uma telephoto de 12 MP.

Entretanto, estaremos atentos a mais informações que possam surgir relativamente a estes futuros smartphones.