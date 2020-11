O Planeta Terra diz adeus à sua mini lua

Depois de mais de 3 anos presa à Terra, esta mini lua está agora a despedir-se do nosso planeta para se afastar para sempre. Conforme demos a conhecer, no início deste ano, uma equipa de astrónomos conseguiu encontrar uma mini lua, a segunda até agora, a orbitar-nos. Batizada de 2020 CD3, tem o tamanho de um carro e inicialmente foi confundida com lixo espacial, até que se conseguiu perceber o que era realmente.

Este pequeno asteroide próximo do nosso planeta tinha bilhete de estadia temporária. Foi descoberto no Observatório de Mount Lemmon pelos astrónomos Theodore Pruyne e Kacper Wierzchos em 15 de fevereiro de 2020.

Mini lua da Terra vai embora após cerca de 3 anos de companhia

Em fevereiro passado, quando os investigadores do Catalina Sky Survey no Arizona avistaram um objeto fraco a voar pelo céu, não puderam ter certeza se era uma mini lua real ou um objeto artificial, como um foguete de alguma velha missão espacial.

Assim, para descobrir, Grigori Fedorets, da Queen’s University of Belfast, no Reino Unido, e os seus colegas usaram uma série de telescópios ao redor do mundo. Durante meses, seguiram o objeto para conseguir perceber a sua dimensão, velocidade e algumas outras características. Inicialmente foi identificado como C26FED2, e posteriormente batizado de 2020 CD3 assim que foi determinada a sua natureza.

Que tipo de asteroide orbitava a Terra sem darmos conta?

Segundo o artigo publicado no The Astronomical Journal, esta era de facto uma mini lua autêntica. As observações revelaram ter cerca de 1,2 metros de diâmetro e, com base na sua cor e brilho, era provavelmente feito de rochas de silicato. Aliás, esta é a composição de muitos dos objetos da cintura de asteroides, o vasto anel de rochas de todos os tamanhos que se encontram entre Marte e Júpiter. Mas a nova lua terrestre estava a vir de lá?

Os investigadores fizeram um rastreio à sua órbita num esforço para descobrir de onde veio antes que a mini lua fosse capturada pela gravidade da Terra 2,7 anos antes.

De acordo com as nossas simulações, o tempo médio de captura das mini lunas é de apenas nove meses, então esta mini luna estava connosco há mais tempo do que o esperado. A razão é que este objeto voou muito perto da Lua (o normal) e isso colocou-a numa órbita mais estável.

Explica Fedorets.

Ainda assim, 2020 CD3 deixou a sua órbita ao redor da Terra em março passado e agora, depois de quase três anos de “companhia”, está a afastar-se de nós para as profundezas do espaço. De acordo com os especialistas, no entanto, nas proximidades da Terra deve haver muitas mais luas semelhantes ainda não detetadas. Algo que será resolvido quando o Observatório Vera C. Rubin for concluído, um enorme telescópio atualmente em construção no Chile.

No melhor dos cenários, poderíamos detetar uma mini lua a cada dois ou três meses. E na pior das hipóteses, talvez uma vez por ano. Em qualquer dos casos, estes são muitos mais “companheiros” para a Terra do que qualquer um poderia imaginar.

Concluiu Grigori Fedorets.

