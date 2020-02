A Terra tem uma nova pequena Lua, mas será por pouco tempo

A nossa Lua tem agora uma companhia. A força gravítica da Terra puxou para perto de si um asteroide. Os astrónomos no Catalina Sky Survey, no Arizona, avistaram no passado dia 15 de fevereiro este pequeno corpo a mover-se rapidamente através do céu. Posteriormente, os investigadores, recorrendo a vários observatórios ao redor do mundo, encontraram e batizaram o objeto. Chama-se 2020 CD3 e tem já a sua órbita calculada.

Os cálculos confirmam que esta rocha, do tamanho de um carro, está presa na gravidade da Terra há cerca de três anos.

Mini-Luas não são uma novidade

Este fenómeno não é novo. Existem outros casos de asteroides capturados pelo nosso planeta e tratados como uma mini-lua. Em 2006, foi dado a conhecer que o objeto 2006 RH120 estava preso na gravidade da Terra.

Este pequeno asteroide tinha cerca de 4 metros de diâmetro. Na altura ficou preso entre setembro de 2006 e junho de 2007, depois conseguiu escapar.

Mais tarde, a 27 de abril de 2016, os astrónomos descobriram o objeto 2016 HO3, um quase satélite do nosso planeta. O 2016 HO3 é um dos cinco quasi-satélites conhecidos da Terra e é aquele com a órbita mais estável.

Visitante do espaço está preso à Terra pelo menos há 3 anos

Um anúncio publicado pelo Minor Planet Center, que vigia pequenos corpos no espaço, afirma que “não foi encontrada nenhuma ligação a um objeto artificial conhecido”, o que implica que é muito provavelmente um asteroide apanhado pela gravidade da Terra à medida que passava.

Portanto, este pequeno viajante do espaço é uma espécie de companhia da Lua, mas em ponto muito pequeno. Conforme foi referenciado, este tem entre 1,9 e 3,5 metros de diâmetro, ou aproximadamente o tamanho de um carro.

Assim, tal diâmetro faz com que este não seja compatível com a Lua primária da Terra. Este corpo circunda o nosso planeta cerca de uma vez a cada 47 dias numa órbita larga e oval que, na maioria das vezes, fica muito fora do caminho da Lua maior.

A órbita não é estável, por isso, eventualmente 2020 CD3 será atirado para longe da Terra.

Está a afastar-se do sistema Terra-Lua enquanto falamos e parece provável que escape em abril.

Referiu Grigori Fedorets na Queen’s University Belfast, no Reino Unido.

Entretanto, há várias simulações diferentes da sua trajetória e nem todas coincidem. Assim, serão necessárias mais observações para prever com precisão o destino da nossa mini-lua e até mesmo para confirmar que é definitivamente uma lua temporária e não um pedaço de lixo espacial artificial.

Segundo as informações partilhadas pelo astrónomo do CSS Kacper Wierzchos, que partilhou a descoberta no Twitter na passada terça-feira, o coeficiente de reflexão do objeto indica que se trata de um asteroide do tipo C. Assim, estamos perante um carbonáceo. Aproximadamente 75% dos asteroides são deste tipo, o que faz deles os mais comuns.