Inspirado em Missão Impossível: este SSD externo autodestrói os dados com um botão

A icónica frase "esta mensagem autodestruir-se-á" da saga Missão Impossível transcende a ficção e chega ao mundo do hardware. Uma nova unidade SSD externa promete a destruição total e irreversível dos dados com o simples pressionar de um botão.

Função de autodestruição num SSD

A empresa T-CREATE apresentou o EXPERT P35S, que alega ser o primeiro SSD do mundo a incorporar uma função física de destruição de dados. Equipado com um botão dedicado, este dispositivo permite eliminar de forma permanente toda a informação armazenada.

Ao ser acionado, o mecanismo não se limita a apagar os ficheiros; destrói fisicamente o chip de memória NAND, tornando a unidade completamente inoperacional e os dados irrecuperáveis.

Apesar da sua tecnologia inovadora, este SSD não se destina ao utilizador comum. Os seus criadores alertam que o P35S não deve ser utilizado para o armazenamento diário de fotografias, música ou como uma simples extensão de memória para o computador, devido ao risco evidente de perda massiva de dados.

O seu público-alvo são profissionais que lidam com informação altamente sensível, como criadores de conteúdo com propriedade intelectual, especialistas do setor financeiro, pessoal militar ou entidades governamentais.

Especificações técnicas e disponibilidade

Para evitar uma ativação acidental, o SSD conta com um mecanismo de segurança de dois passos. Um primeiro toque ligeiro no botão coloca o disco num modo de espera, sinalizado por um indicador luminoso vermelho. Apenas um segundo toque, mais firme, confirma a ordem de destruição, iniciando o processo irreversível.

No que toca ao design, o P35S é uma unidade compacta e leve, com apenas 42 gramas, ideal para transportar no bolso. A nível de desempenho, é compatível com a interface USB 3.2 Gen 2, atingindo velocidades de transferência sequencial de leitura e escrita de até 1000 MB/s.

A fabricante disponibilizará o dispositivo em capacidades que variam entre 256 GB e 2 TB, com compatibilidade garantida para os sistemas operativos macOS e Windows. Contudo, para além das suas características técnicas, a T-CREATE ainda não revelou dois dos detalhes mais aguardados: o preço de venda ao público e a data de lançamento no mercado.

