A impressão 3D está mais popular que nunca e o mercado continua a responder com novas e melhores soluções. Se aspetos como a complexidade de montagem e operação, o tamanho e o preço podem ser um problema, a Selpic procurou resolver essas questões e lançou a Selpic Star A, provavelmente a mais simples e económica impressora 3D.

Tivemos a oportunidade de experimentar a nova impressora 3D Selpic Star A, e eis que trazemos a nossa opinião em mais uma análise.

Passar do mundo virtual para o mundo real é cada vez mais simples. Não só pela facilidade com que é possível dar azo à criatividade nos softwares de modulação 3D, como também pelas várias plataformas de objetos 3D que disponibilizam gratuitamente milhares de modelos à comunidade, como é o caso da Thingiverse.

Se alguém já produziu algo que também lhe dá jeito, então não precisa de se preocupar sequer em saber utilizar um software de modulação 3D. Softwares como o Ultimaker Cura permitem carregar o modelo 3D já feito, ou o ficheiro gcode já preparado para impressão, redimensionar ou duplicar e escolher diversos parâmetros que vão influenciar a qualidade e o detalhe da impressão.

A Selpic Star A foi lançada a pensar nos iniciantes, não pressupondo nenhum tipo de conhecimento prévio. Com uma montagem extremamente rápida e simples, tem como grandes vantagens o facto de ser pequena, leve e silenciosa. Dessa forma, poderá colocá-la, por exemplo, na secretária do escritório, e usá-la sem que isso cause um grande incómodo, quer em ruído, quer em espaço.

Especificações da Selpic Star A

A Star A ocupa uma área de 26 x 24 x 25 cm e pesa 2 kg, o que a torna bastante prática de colocar em qualquer lugar. Tem uma área de impressão de 12 x 12 x 12 cm e uma resolução de +/-0,1 mm, com uma espessura mínima de camada de 0,05 mm.

Permite utilizar diversos materiais de impressão, como PLA, TPU, PETG, ABS, entre outros, com uma ponta de 0,4 mm. A velocidade de impressão é de 30 a 60 mm/s.

O ruído em modo de funcionamento é inferior a 60 dB.

Na caixa

A caixa da Selpic Star A é muito compacta, com dimensões de apenas 32 x 30 x 18 cm. A impressora vem em 3 partes desencaixadas, ligadas por cabos para simplificar o processo de montagem.

Além da impressora, traz o adaptador de corrente de 48W (12V/4A), com um interruptor junto à ficha (muito prático!). Traz ainda os 2 parafusos + porcas de orelha, uma pequena chave philips, um cartão SD de 8 GB (software, manuais, exemplos), um leitor USB de cartões microSD, um arame para desentupir a ponta de impressão, um cabo USB, três abraçadeiras de serrilha e o suporte para o rolo de filamento.

Finalmente, traz ainda um rolo de filamento para testes, sem bobina. Depois, estão disponíveis 3 add-ons, que podem ser adquiridos separadamente: base aquecida, ecrã tátil a cores e cabeça gravadora a laser. No final do artigo estão mais detalhes acerca destes add-ons.

Montagem simples e rápida

Quando se fala de montagem de uma impressora 3D, podemos estar a falar de um trabalho minucioso, que pode chegar facilmente à meia hora, e que pode requerer alguma experiência na utilização de algumas ferramentas.

No entanto, na Star A isso não se aplica. A impressora vem com a estrutura praticamente montada, sendo apenas necessário colocar o eixo Z no sítio certo.

Após encaixado, é apenas necessário colocar os 2 parafusos e ligar o cabo do motor do eixo Z (o único cabo que não vem ligado.

Depois, os pormenores para a impressão: colocação do suporte do filamento, composto por 2 peças, e a colocação do filamento no alimentador da cabeça de impressão.

Calibração

Em todos os dispositivos que requerem precisão para funcionarem corretamente, o que é suscetível a movimentos, torções ou empenos, necessita de um processo de calibração. Assim, o firmware da Star A já traz essa funcionalidade, que ajuda em todo o processo.

Após ligar a impressora, basta então fazer um toque longo sobre o botão Home e aguardar que a cabeça de impressão se desloque até à posição 1.

Depois basta pegar numa folha de papel vulgar, de 80g/m2, e fazê-la passar entre a cabeça e a base, de modo a que passe mas com alguma resistência. Para ajustar a distância entre a base e a cabeça, basta apertar ou desapertar o parafuso correspondente, na zona inferior da base.

Calibrados todos os pontos, do 1 ao 4, há depois uma passagem final no ponto central e o processo fica terminado.

Utilização e impressão

Os 4 botões existentes na caixa controladora da Star A, mesmo que pareçam ser em pouca quantidade, permitem fazer tudo o que é necessário. Mas vou detalhar:

Botão Home : um toque curto coloca a cabeça de impressão na posição Home; um toque longo inicia o processo de calibração, progredindo depois o passo-a-passo da calibração com toque curto

: um toque curto coloca a cabeça de impressão na posição Home; um toque longo inicia o processo de calibração, progredindo depois o passo-a-passo da calibração com toque curto Botão Play : um toque curto inicia a impressão do ficheiro gcode mais recente existente no cartão; um toque longo faz subir (eixo Z) a cabeça de impressão em 3 cm

: um toque curto inicia a impressão do ficheiro gcode mais recente existente no cartão; um toque longo faz subir (eixo Z) a cabeça de impressão em 3 cm Botão “+” : um toque curto aquece a cabeça de impressão e carrega o filamento

: um toque curto aquece a cabeça de impressão e carrega o filamento Botão “-“: um toque curto aquece a cabeça de impressão e descarrega o filamento

Com estas 6 operações disponíveis, todo o manuseamento necessário à operação está garantido. Dado isto, basta colocar o cartão microSD no respetivo slot, na caixa controladora, e carregar Play. Como referido acima, é impresso ao ficheiro gcode mais recente existente no cartão.

A cabeça de impressão inicia o aquecimento, de acordo com a configuração existente no gcode, e começa a impressão. Quando estiver concluído, a cabeça de impressão fica à altura em que terminou e a base desloca-se o máximo para a esquerda (posição mínima no eixo Y), para que a peça possa ser retirada em segurança.

Além do método de impressão a partir do cartão microSD, também é possível imprimir diretamente via USB, tal como se se tratasse de uma impressora vulgar. É necessário ter os drivers instalados, que não é mais que os drivers para a placa Arduino que faz parte da base controladora. O software Ultimaker Cura suporta a impressão a partir de uma impressora USB.

Veredicto

A Selpic Star A revelou-se uma excelente opção para quem não precisa de imprimir objetos de dimensão superior a 12 cm e, acima de tudo, para quem quer algo barato e que ocupe pouco espaço.

A montagem é elementar e a operação é simples, suportado por um manual de instruções intuitivo. Desde que a calibração seja bem feita, o resultado final será de qualidade.

Prós e contras

O material da base, ligeiramente rugoso, permite que não haja preocupações com a aderência da impressão à base, não necessitando de qualquer tipo de cola. Esta é uma vantagem clara, mesmo comparando com impressoras de gama superior.

Já o suporte do rolo de filamento, deveria estar preso à estrutura, em vezes de estar apenas encaixado, já que se inclina com facilidade. Mas é simples resolver, basta fazer um pequeno furo e colocar um parafuso ou abraçadeira de serrilha.

Quanto à funcionalidade de power-loss recovery, para que a impressão continue após uma quebra de energia, não se revelou muito eficaz, já que a impressão não foi retomada exatamente na camada que estava quando interrompeu. É algo que será certamente melhorado numa versão futura.

Vale ainda a pena referir que a unidade que testámos é uma amostra que não corresponde exatamente ao produto final. Ou seja, pequenos pormenores na estabilidade da estrutura foram melhorados e corrigidos, fazendo já parte da versão final.

Resumindo, a esta impressora destaca-se claramente pela simplicidade de montagem e facilidade de utilização, conseguido resultados muito bons tendo em conta a gama em que se insere.

A Star A tem ainda 3 add-ons que podem ser adquiridos separadamente:

Base aquecida , com capacidade de aquecimento até 100ºC, por $9

, com capacidade de aquecimento até 100ºC, por $9 Ecrã tátil a cores , com diagonal de 2,4″ e de alta sensibilidade. É montado na caixa controladora, substituindo os botões existentes na versão base. Tem um preço de $15

, com diagonal de 2,4″ e de alta sensibilidade. É montado na caixa controladora, substituindo os botões existentes na versão base. Tem um preço de $15 Cabeça gravadora a laser, para substituir a cabeça de impressão. Pode ser utilizada em madeira, plástico, cartão, couro, etc. Custa $39.

Preço e disponibilidade

A impressora 3D Selpic Star A está disponível na plataforma Kickstarter por 119 dólares, um preço com desconto na campanha de lançamento, para um número limitado de unidades. Para o early bird seguinte, o valor sobe para 129 dólares. O preço normal, fora da campanha, é de 200 dólares, por isso aproveite pois está quase a terminar. Pode ainda ver toda a informação na página oficial.

