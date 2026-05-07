Ainda dorme mal? Estes gadgets e acessórios podem ajudar

Dormir bem é uma das coisas mais importantes que podemos fazer pela nossa saúde, mas é também uma das que mais descuramos. Stress, ecrãs, horários irregulares e ambientes pouco propícios ao descanso fazem com que muitas pessoas acordem cansadas todos os dias. Neste cenário, deixamos-lhe alguns gadgets e acessórios que podem melhorar não apenas a noite de sono, mas a rotina como um todo.

Se ainda dorme mal, saiba que há pequenas mudanças que podem fazer a diferença para uma rotina de sono mais limpa.

De facto, especialmente nos últimos anos, foram surgindo dezenas de acessórios pensados especificamente para melhorar o sono, cada vez mais acessíveis e fáceis de usar.

Desde monitorizar as fases do sono até ajustar a temperatura do quarto ou criar o ambiente ideal, há muitas soluções disponíveis para todos.

Melhore as suas noites com estes acessórios e gadgets

‣ Agenda automaticamente o ligar e desligar de dispositivos como candeeiros ou humidificadores, criando uma rotina noturna que não exige que se lembre de nada:

Tomada inteligente - TAPO TP-Link TAPO P100 - Wi-Fi Mini Smart Plug, ideal para programar ligar/desligar e economizar energia, compatível com Alexa e Google Home, cor branca. Ver na Amazon

‣ Ajusta a cor e intensidade da luz ao longo do dia, passando para tons quentes à noite que ajudam o corpo a produzir melatonina naturalmente:

Lâmpada LED inteligente - TAPO Tapo L530E Lâmpada LED inteligente Wi-Fi, multicolor, regulável, casquilho E27, 8,3 W, 806 lúmenes, compatível com Alexa e Google Home, embalagem de 2 (embalagem de 1). Ver na Amazon

‣ Permitem ouvir música relaxante, meditações ou ruído branco sem incomodar quem está ao lado, com um design plano e confortável para usar deitado:

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‣ Solução simples e barata para bloquear ruídos externos, especialmente útil para quem dorme em ambientes urbanos ou com parceiros que ressonam:

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‣ Mantém o alinhamento correto da coluna durante a noite, reduzindo dores no pescoço e nas costas que perturbam o descanso:

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‣ Mantém a humidade do quarto nos níveis ideais, evitando o ar demasiado seco que causa desconforto respiratório e acordares a meio da noite, especialmente no verão ou na presença de aquecedores na divisão:

Humidificador inteligente - Dreo Dreo Humidificador inteligente para quarto, humidificador de vapor frio de 4 litros com difusor de óleo e luz noturna, 32 horas de autonomia, humidificador silencioso para casa, escritório. Ver na Amazon

‣ Regula automaticamente a temperatura do quarto para os 18°C ideais para dormir, sem ter de se levantar para ajustar o ar condicionado:

Termostato inteligente - Netatmo Netatmo Termostato inteligente e conexão de economia de energia, WiFi, controla o aquecimento de forma remota através da aplicação|Compatível com caldeiras individuais, NTH01-AMZ. Ver na Amazon

‣ Simula o amanhecer com luz gradual nos minutos antes do alarme, acordando o corpo de forma natural em vez de um susto sonoro promovido pelos smartphones e outros despertadores comuns:

Wake-up Light - Philips Philips Wake-up Light HF3531/01 Despertador de luz natural, 7 sons naturais, rádio FM, alarme, com carregador móvel, plástico, branco, com carregador móvel, 1 kg [Classe energética G]. Ver na Amazon

‣ Remove alergénios, poeiras e partículas do ar do quarto, melhorando a respiração durante a noite, especialmente em quem sofre de alergias:

Purificador de Ar com Filtro HEPA - LEVOIT LEVOIT Purificador de Ar com Filtro HEPA Core 300S, Compatível com Alexa e APP, Modo Inteligente, 22dB Modo de Sono Silencioso, Elimina 99,97% de Alergia, Pólen, Ácaros, Fumo, Pelo de Animal de Estimação, Baixo. Ver na Amazon

‣ Tapete colocado debaixo do colchão para monitorizar as fases do sono, deteção de apneia e frequência cardíaca, sem precisar de usar nada no corpo:

Sleep Analyzer - Withings Sleep Analyzer Withings - Dispositivo de controlo do sono, clinicamente testado, que se coloca sob o colchão, deteta a apneia do sono e analisa os ciclos do sono. Ver na Amazon

‣ Regula ativamente a temperatura do colchão durante a noite, acompanhando as necessidades térmicas do corpo em cada fase do sono:

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‣ Anel discreto que monitoriza com grande precisão as fases do sono, frequência cardíaca e temperatura, devolvendo dados detalhados sobre a qualidade do teu descanso:

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O grande trunfo destes gadgets é a personalização. Uma vez que cada pessoa tem os seus próprios inimigos do sono, estes gadgets e acessórios ajudam a identificá-los e a combatê-los de forma prática, sem medicação nem grandes mudanças de hábitos.

Se há área onde vale a pena investir, é no descanso!