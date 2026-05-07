Bosch e Qualcomm reforçam parceria para desenvolver sistemas ADAS

A Bosch e a Qualcomm Technologies estão a expandir a sua parceria estratégica para incluir soluções de sistemas avançados de assistência ao condutor (ADAS).

Em conjunto, a Bosch e a Qualcomm Technologies estão a ajudar a responder a uma das necessidades mais prementes da indústria, a escalabilidade da tecnologia inteligente para veículos, de forma a satisfazer a crescente procura dos consumidores por automóveis automatizados, conectados e altamente personalizados.

As empresas destacam um marco significativo na sua colaboração de longa data: a Bosch desenvolveu e forneceu mais de 10 milhões de computadores de veículo baseados nas plataformas Snapdragon Cockpit da Qualcomm Technologies para o mercado automóvel global.

Ao combinar tecnologia de computação de ponta com a nossa experiência em integração de sistemas - hardware, software e segurança - permitimos aos fabricantes de automóveis responder à crescente procura por experiências de condução personalizadas, seguras e confortáveis.

Afirma Christoph Hartung, membro do conselho do setor de Mobilidade da Bosch, diretor de tecnologia para Sistemas, Software e Serviços, e presidente da divisão Cross-Domain Computing Solutions.

Novos programas de produção ADAS

Com base nesta abordagem, a Bosch e a Qualcomm Technologies estão a expandir a sua colaboração através de novos programas de produção de ADAS.

Estas iniciativas apoiam-se na arquitetura de computadores de veículo da Bosch, otimizada em termos de custos e baseada na plataforma Snapdragon Ride da Qualcomm Technologies, para possibilitar implementações de ADAS práticas e escaláveis.

A colaboração inclui também plataformas que combinam funções de cockpit e ADAS num único sistema, capazes de gerir aplicações de diferentes níveis de criticidade num único chip, uma capacidade exclusiva dos Snapdragon Ride Flex SoC.

Estas soluções estão alinhadas com as estratégias dos fabricantes no contexto do veículo definido por software.

No centro destes desenvolvimentos encontra-se a plataforma de integração ADAS da Bosch, um computador de veículo modular e escalável concebido para funções de assistência à condução.

A sua elevada capacidade de processamento e gestão de dados permite cumprir os mais rigorosos requisitos de segurança e cibersegurança, integrar múltiplos sensores para criar uma visão completa do ambiente e executar algoritmos complexos para uma condução segura e dinâmica.

Criar em conjunto o futuro dos ADAS

A colaboração entre a Bosch e a Qualcomm Technologies já assegurou vários contratos com clientes globais, especialmente no mercado do Leste Asiático.

Estes projetos oferecem aos fabricantes de automóveis maior flexibilidade e um roteiro claro para arquiteturas de computação centralizada, baseadas num número reduzido de computadores de alto desempenho em vez de múltiplas unidades de controlo.

O núcleo destes programas é a plataforma de integração ADAS da Bosch, um computador modular e escalável para veículos, concebido para funções ADAS.

Alimentados pela plataforma Snapdragon Ride da Qualcomm Technologies, os sistemas desenvolvidos permitem configurações que vão desde ADAS básicos - como controlo de velocidade e manutenção na faixa de rodagem - até soluções avançadas de condução automatizada.

Os primeiros veículos resultantes destes novos contratos deverão entrar em circulação a partir de 2028.

Além disso, a consolidação das funções de cockpit e ADAS numa única plataforma reduz a complexidade das arquiteturas do veículo, o consumo energético e os custos, enquanto facilita a transição para modelos de computação mais centralizados.

A plataforma de integração de cockpit e ADAS da Bosch combina funções de condução assistida e automatizada, bem como infotainment, como navegação personalizada e funções de assistência por voz, num único computador de alto desempenho.

Redefinição do cockpit moderno

A colaboração entre a Bosch e a Qualcomm Technologies está a redefinir o cockpit digital moderno nos mercados da América do Norte, Ásia e Europa. Desde as primeiras entregas em 2021, o volume cresceu de forma exponencial, passando de um milhão de unidades em 2023 para mais de 10 milhões em menos de três anos.

Este marco reflete a capacidade de ambas as empresas para escalar tecnologias avançadas de automóvel a nível global na era do veículo definido por software, desde modelos de entrada até veículos premium.