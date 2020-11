Rede 5G pode chegar a mil milhões de pessoas ainda em 2020

A corrida pelo 5G está cada vez mais competitiva e há já várias empresas que se destacam neste mercado. E apesar de julgarmos que esta rede ultra rápida faz parte de uma realidade que ainda se encontra longe, a verdade é que não tardará a fazer parte do nosso quotidiano.

De acordo com um recente relatório da Ericsson, estima-se que a rede 5G possa chegar a mil milhões de pessoas ainda durante este ano de 2020.

Em Portugal a rede 5G está na fase final do leilão e, como tal, não passa para já de um projeto que ainda não foi verdadeiramente implementado. No entanto já existem alguns países onde a população tem acesso a cobertura da rede de quinta geração.

Rede 5G deve chegar a mil milhões de pessoas no final de 2020

A sueca Ericsson divulgou hoje, 30 de novembro, um relatório com várias perspetivas sobre a adoção da rede 5G. De acordo com a empresa, a Internet ultra-rápida vai alcançar uma cobertura de mil milhões de pessoas ainda durante o ano de 2020.

Para além disso, a especialista em telecomunicações definiu ainda uma estimativa de 220 milhões de assinantes da rede 5G. Mas este valor deverá chegar aos 3,5 mil milhões no ano de 2026.

No entanto, e como seria de esperar, a rede 4G/LTE vai-se manter como a principal conetividade em todo o mundo nos próximos seis anos. A quarta geração de Internet deteve 57% de todas as ligações durante o terceiro trimestre deste ano. Mas a Ericsson acredita ainda que o 4G possa atingir o pico em 2021, com 4,8 mil milhões de assinantes, mas descendo para 3,9 mil milhões de utilizadores em 2026.

Adoção do 5G será mais rápida do que a da rede 4G

A sueca acredita ainda que a velocidade de adoção da rede 5G será superior à da 4G. De entre os motivos para tal estão o forte investimento da China e ainda a rápida adaptação por parte das operadoras e fabricantes de equipamentos.

Mas as previsões indicam ainda que a adoção ganhará força rapidamente nos países da Europa ocidental e EUA. Esta tecnologia deverá deter 66% dos acessos no nordeste asiático em 2026, enquanto que na Europa será de 68% na América do Norte 80% e na América Latina será de 26%.

Haverá mais gamers nos smartphones do que em consolas

Um outro dado que a Ericsson prevê é a predominância de gamers online e na cloud. Assim, a velocidade do rede 5G contribuirá para um menor tempo de resposta, o que ajudará nos serviços de streaming de jogos. Para além disso, vai incrementar a exibição da qualidade dos gráficos nos dispositivos moveis.

Outros mercados onde o 5G será muito bem recebido será o IoT e FWA.

Pode aceder ao relatório completo da Ericsson aqui.