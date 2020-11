COVID-19: Como está a taxa de risco do seu concelho?

Tal como acontece às segunda-feiras, a DGS publica no seu relatório os números da incidência cumulativa a 14 dias de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 para os concelhos de Portugal.

Conheçam os últimos valores da taxa de risco COVID-19 para os concelhos de Portugal.

A Incidência Cumulativa a 14 dias de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada, por concelho, a 31 de dezembro de 2019, pelo Instituto Nacional de Estatística, IP. Habitualmente é expressa em número de casos por 100 000 habitantes.

Exemplo: Nos 14 dias anteriores ao dia de análise, 50 casos de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 foram atribuídos a um determinado concelho, com uma população residente de 150 000 habitantes.

Incidência cumulativa a 14 dias = (50/150 000) x 100 000 = 33,3 casos por 100 000 hab.

Qual a Incidência cumulativa da COVID-19 do seu concelho?

No boletim epidemiológico lançado ontem pela DGS, é possível ver os números diários da doença em Portugal. Além disso, é disponibilizada a incidência cumulativa a 14 dias (de 12/11/2020 a 25/11/2020) para vários concelhos.

Há 4 níveis de risco:

> 960 : Risco Extremamente Elevado

: Risco Extremamente Elevado > 480 até 960 : Risco Muito Elevado

: Risco Muito Elevado > 240 até 480 : Risco Elevado

: Risco Elevado < 240: Risco Moderado

De acordo com os dados que foram publicados hoje, o número de concelhos de risco “Extremamente Elevado” subiu de 46 para 50. Relativamente aos concelhos de risco “Muito Elevado”, subiu de 80 para 85. Neste momento há 217 concelhos com mais de 240 novos casos por cem mil habitantes nos últimos 14 dias – Veja aqui o seu concelho.

Pode também ver nas tabelas disponibilizadas pela DGS.

A data utilizada corresponde à data de notificação do caso confirmado, constante na informação do inquérito epidemiológico, na primeira notificação clínica referindo um resultado positivo ou na primeira notificação laboratorial com resultado positivo.

Concelhos que subiram o nível de risco da covid-19 face à semana passada (23 de novembro):

Alandroal, Aljezur, Alvaiázere, Alvito, Anadia, Angra do Heroísmo, Arraiolos, Barrancos, Caldas da Rainha, Calheta, Câmara de Lobos, Carregal do Sal, Castelo Branco, Castelo de Vide, Castro Verde, Chamusca, Coimbra, Cuba, Évora, Góis, Golegã, Gouveia, Idanha-a-Nova, Leiria, Loulé, Lousã, Mação, Marvão, Mértola, Mira, Miranda do Douro, Monchique, Montalegre, Mourão, Odemira, Peniche, Ponte da Barca, Povoação, Santa Cruz da Graciosa, Santana, Santarém, Santiago do Cacém, Sardoal, Torres Vedras, Viana do Castelo, Vidigueira, Vila do Porto, Vila Franca do Campo, Vila Nova de Poiares, Vouzela.

Concelhos que desceram o nível de risco da COVID-19 face à semana passada (23 de novembro): Abrantes, Alcácer do Sal, Alcoutim, Arouca, Batalha, Borba, Caminha, Campo Maior, Celorico de Basto, Constância, Coruche, Corvo, Estremoz, Figueira de Castelo Rodrigo, Horta, Mangualde, Matosinhos, Mêda, Nazaré, Nelas, Oliveira de Frades, Pedrógão Grande, Penamacor, Ponte de Sor, Portel, Proença-a-Nova, Ribeira de Pena, Sabrosa, Santa Cruz, São Pedro do Sul, São Roque do Pico, Sertã, Sever do Vouga, Sousel, Tondela, Velas, Viana do Alentejo, Vila Viçosa.

Mapa Coronavírus

