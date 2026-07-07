Apple Music chega a mais de dois milhões de automóveis Volvo com até três meses gratuitos

A Volvo Cars está a integrar o Apple Music em mais de dois milhões de automóveis através de uma atualização over-the-air.

Além de a Volvo estar a integrar o Apple Music em mais de dois milhões de automóveis Volvo através de uma atualização over-the-air, o novo EX60 contará também com Apple Music integrado de origem quando as primeiras unidades chegarem aos clientes, já este verão.

Para assinalar esta novidade, a Volvo Cars oferece até três meses gratuitos de Apple Music aos proprietários de modelos Volvo das gamas 90, 60 e 40, a partir do ano modelo 2020, desde que sejam novos subscritores ou antigos utilizadores elegíveis do serviço.

Nos Volvo EX60, EX90 e ES90, a experiência musical ganha uma nova dimensão, uma vez que estes modelos permitem usufruir de Apple Music Spatial Audio, com tecnologia Dolby Atmos, uma funcionalidade que, em conjunto com o sistema de som premium Bowers & Wilkins opcional, cria uma experiência sonora imersiva dentro do habitáculo.

Com acesso a mais de 100 milhões de músicas sem anúncios, o Apple Music oferece uma experiência simples, intuitiva e integrada.

Como aceder ao Apple Music a partir do seu Volvo?

Segundo a Volvo, a utilização é simples: basta iniciar sessão com uma conta Apple para aceder a músicas, playlists e rádio em direto, através do ecrã central ou por comandos de voz.

Os novos subscritores podem também aderir rapidamente e transferir playlists e bibliotecas de música de outros serviços.

Som de alta fidelidade nos EX60, EX90 e ES90

Os EX60, EX90 e ES90 são os automóveis Volvo mais silenciosos de sempre, graças a soluções avançadas de isolamento acústico.

Esta base permite elevar ainda mais a qualidade da experiência sonora a bordo, reforçando a tradição da Volvo Cars na criação de ambientes interiores confortáveis, sofisticados e tecnologicamente avançados.

Disponível como opção nestes modelos, o sistema de som Bowers & Wilkins foi cuidadosamente calibrado para a acústica de cada habitáculo, recorrendo a colunas de alto desempenho integradas em diferentes pontos do interior.

Com Apple Music Spatial Audio e tecnologia Dolby Atmos, a música ganha maior profundidade, clareza e dimensão. O som deixa de vir apenas de uma direção e passa a envolver o habitáculo, criando uma experiência mais imersiva.

A atualização de software será disponibilizada para os Volvo EX90, ES90, XC90, S90, V90, XC60, S60, V60, XC40, EX40 e EC40, a partir do ano-modelo 2020. A disponibilidade poderá variar consoante o modelo.

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