Huawei Mate 40 Pro Plus domina e é o novo rei da AnTuTu

Apresentado em outubro, os novos Huawei Mate 40 Pro e 40 Pro Plus têm mostrado que estão no topo e que dominam a concorrência em vários campos. Com um SoC com um desempenho elevado e uma qualidade única na fotografia, são uma das propostas a ter em conta.

Para provar essa posição única, os testes têm-se revelado importantes e com resultados elevados. Agora, e na conhecida Antutu, o Mate 40 Pro Plus voltou a marcar posição. Está no topo e com uma diferença muito relevante.

Há um novo líder na Antutu

A mais recente tabela da Antutu, referente a novembro, tem um novo líder. Depois de recolhidos os dados no mês passado, e com algumas propostas novas no mercado, esta tabela foi reorganizada e tem novos e muito interessantes propostas.

No topo, e a dominar a lista, temos agora a Huawei com o seu Kirin 9000. Já se sabia que este era um SoC com elevado desempenho, mas agora a prova está dada. Assim, e com 12 GB de RAM, temos o novo Mate 40 Pro Plus. Este consegue 698.654 pontos.

Huawei Mate 40 Pro é agora o segundo

Imediatamente abaixo, e perdendo a liderança que conseguiu o mês passado, temo o segundo Huawei. Falamos do Mate 40 Pro, que tem apenas 8 GB de RAM, o que o coloca assim abaixo do seu modelo maior. Este smartphone consegue 684.069 pontos.

A tabela segue com os primeiros SoC da Qualcomm. Temos o Xiaomi Mi 10 Ultra, igualmente com 12 GB De RAM e que subiu da sexta posição no mês passado. Este recolhe 671.045 pontos. Seguem-se os iQOO 5 e o iQOO 5 Pro, com 664.250 e 664.238 pontos.

Outros SoC ficam abaixo desta proposta

A armada Snapdragon 865 continua depois com o Redmi K30S Ultra (664.119 pontos), vivo X50 Pro+ (662.524 pontos), iQOO Neo3 (644.449 pontos), ASUS ROG Phone 3 (638.842 pontos) e o Lenovo Legion Phone Duel (626.885 pontos).

Está assim revelado o verdadeiro poder do Kirin 9000 e dos novos smartphones da Huawei. Os Huawei Mate 40 dominam totalmente a lista da Antutu e devem certamente assumir esta posição algum tempo. O novo 888 da Qualcomm deve ainda demorar a chegar e até lá a tabela parece estar definida.