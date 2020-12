A Google preparou um grande lote de novidades para o final do ano

A Google não para e tem sempre novidades a serem preparadas e a serem anunciadas ao longo do ano. Com os seus muitos serviços, a gigante das pesquisas tem sempre qualquer coisa de novo para mostrar e dar aos utilizadores.

Não sendo uma tradição, a empresa resolveu agora reunir um conjunto de novidades que preparou para serem lançadas neste final de ano. São diversificadas, interessantes, úteis e uma delas está focada em particular em Portugal, sendo pedida há muitos anos.

Desta vez parece não haver um fio condutor nas novidades da Google. A empresa terá dado largas à imaginação e os seus programadores esforçaram-se em criar melhorias interessantes e importantes em várias áreas e vários serviços.

Controlar qualquer Android com apenas a voz

A primeira novidade poderá ser de todas a mais importante. Vem dar a todos os que têm limitações físicas a possibilidade de controlar o smartphone, usando apenas a sua voz. O Voice Access é a ferramenta que traz esta novidade.

Controlar um smartphone com a voz não é uma novidade e ainda menos no Android. Aqui a grande novidade é a utilização de IA e de contexto para cada ação. Permite ainda adicionar etiquetas que facilitam a sua utilização.

Um novo separador no Google Maps

Para os Maps há também novidades, não podia deixar de ser assim. A Google tem um novo separador a ser disponibilizado e que dará acesso aos destinos mais frequentes e às rotas mais usadas. É um centro de atalhos importante.

O Go Tab dá aos utilizadores do Maps a possibilidade de marcar e guardar as rotas para cada destino. Estas podem mesmo ser alternativas ou com paragens intermédias. O utilizador decide o que quer ali e como o quer.

O Android Auto está a chegar a Portugal

Agora chegámos ao ponto que mais diz aos utilizadores de Portugal. Falamos da chegada do Android Auto ao nosso país, de forma oficial e totalmente suportada. Sim, já era possível usar, mas agora a Google quer oficialmente ter este serviço no nosso país.

Claro que não ser vai limitar ao nosso país e o Android Auto vai crescer ainda mais. Ao todo vão ser mais 36 países na Europa e na Ásia. Esta novidade deverá chegar nos próximos meses.

Partilhe as suas apps com o Nearby Share

Outra novidade vem para o Andoid e para o Nearby Share. Este serviço de partilha de ficheiros do sistema operativo da Google tem estando a ser já usado por todos e provou as suas capacidades de utilização.

A grande novidade agora eleva-o ainda mais longe dá-lhe novas funcionalidades. Muito em breve vai ser possível não apenas ficheiros, mas também apps, com a mesma simplicidade que hoje é usado.

Mais e melhores emojis

Por fim temos uma novidade para os utilizadores se exprimirem ainda melhor. Falamos naturalmente dos emojis e da forma como podem ser usados. No Android estes vão poder ser misturados e assim criar novas propostas.

A Emoji Kitchen no Gboard dá o salto e passa agora para as 14 mil propostas, tendo certamente um que pode ser usado. Seja qual for a situação, haverá certamente um emoji para o utilizador se exprimir.

Todas estas novidades vão ser lançadas nas próximas semanas ou nos próximos tempos. A Google mostra novamente que aposta forte nos seus serviços e nos seus sistemas, estando constantemente a dar-lhes novidades. Não é apenas o Android, mas todos os que realmente interessam e os utilizadores mais usam.