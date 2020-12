Apple vai ser obrigada a incluir um carregador no iPhone 12 no Brasil

A decisão de não incluir um carregador no novo iPhone 12 apanhou muitos utilizadores de surpresa. Não esperavam a mudança da Apple e muito menos que o seu smartphone preferido ficasse sem este elemento, que todos os anos o acompanhava.

Os argumentos usados pela Apple são lógicos e bem recebidos pela maioria. A ideia é diminuir a pegada de carbono e dar aos utilizadores apenas o que estes realmente necessitam para ter o iPhone a funcionar. Agora, e sem ser esperado, esta decisão pode ser alterada no Brasil.

O fim do carregador ainda traz problemas

Segundo anunciou no evento de apresentação do iPhone 12, os modelos deste ano não vão ter presentes na caixa 2 dos elementos normais. Falamos do carregador e dos EarPods, que a marca entende não serem necessários, principalmente porque a maioria já os tem.

Esta decisão foi recebida e, mesmo com alguma contestação, não foi revertida. Existiu, no entanto, um país onde acabou por ter de ser alterada. Em concreto, em França, e por questões legais, a Apple foi obrigada a incluir os EarBuds na caixa do iPhone 12.

Caixa do iPhone 12 no Brasil será alterada

Agora, do que foi revelado, deverá haver mais uma exceção a esta situação. Falamos do Brasil, onde as autoridades questionaram a Apple sobre as razões para não ter incluído no iPhone 12 o tão esperado carregador para o smartphone.

Naturalmente que a Apple presentou os mesmos argumentos que tinha revelado na apresentação do seu smartphone, algo que aparentemente não convenceu as autoridades do Brasil. Estas rejeitaram os argumentos e voltaram a questionar sobre a mudança.

Apple obrigada a cumprir as regras

A indicação que existe, entretanto, e de forma oficial, é para a Apple resolver o assunto. A forma mais lógica de o fazer será incluir o transformador na caixa do iPhone. Caso não o faça, a empresa de Cupertino pode ser multada.

Depois do caso que surgiu em França, é igualmente o Brasil outro país e pedir à Apple para reverter a sua decisão. Assim, e acordo com o definido, o iPhone 12 terá mesmo um carregador a acompanhá-lo.