O ano de 2020 está a ser um ano anormal em muitos aspetos. A COVID-19 mudou hábitos e criou novas normalidades, a que temos de nos habituar. Uma das maiores mudanças aconteceu nos consumos de conteúdos na Internet e nos serviços que nela existem.

O streaming é agora ainda mais uma presença obrigatória, quer para a música, quer para o vídeo. Estamos a usar mais estes serviços e de forma ainda mais natural. Depois de tantos meses a ouvir música, é hora de recordarmos e até conhecermos o que foi o ano musical de 2020. O Spotify tem a lista que lhe mostra isso.

2020, o seu ano de música!

Quem usa o Spotify, ou qualquer outro serviço de música, muitas vezes perde a conta ao que já ouviu e ao que já descobriu ao longo do tempo. É normal consumir música de forma mais livre, experimentando novas propostas, novos ritmos e novos artistas.

Para lhe mostrar tudo o que lhe passou no Spotify, este serviço criou agora uma lista que representa o seu ano. Aqui tem as músicas mais ouvidas e as que mais gostou. Tudo está disponível de forma simples e natural, como é hábito neste serviço.

Spotify mostra-lhe tudo o que ouviu

Para aceder a esta lista só precisa de abrir o Spotify. Logo no início irá encontrar o seu 2020 Wrapped. Ao carregar aqui irá ter toda a informação estatística, sobre o número de músicas, os novos artistas, os novos estilos se até as músicas que mais experimentou ouvir.

Como somos cada vez mais criaturas sociais, ainda que virtualmente, esta lista pode ser partilhada nas redes virtuais. Estas stories estão disponíveis e vão mostrar tudo o que foi ouvido ao longo de 2020, com grande detalhe.

Uma playlist só sua e com as suas músicas

Claro que, e este é mesmo o mais importante, o Spotify tem uma playlist pronta para recordar tudo o que ouviu. Ao descer na página de encontra 2 novas listas. Uma dá-lhe as mais ouvidas e a outra as que precisa conhecer.

Só tem mesmo de colocar cada playlist a tocar e recordar o que ouviu ao longo do ano e que mais gostou. Provavelmente vai encontrar músicas que já nem recordava e que queria guardar. Aproveite e coloque-a nos seus favoritos para mais tarde voltar a ouvir.