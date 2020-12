Samsung poderá lançar outro smartphone com bateria de 7.000 mAh em 2021

A Samsung lançou há alguns meses o Galaxy M51, o seu primeiro smartphone com uma poderosa bateria de 7.000 mAh. Mas ao que parece, a marca sul-coreana não se vai ficar por aqui no que respeita a telefones com grandes baterias.

De acordo com o popular informador Ishan Agarwal, a fabricante já se está a preparar para lançar o novo Galaxy F62 também com uma bateria de 7.000 mAh.

Depois de muitos rumores, a Samsung finalmente apresentou o Galaxy M51 com uma enorme bateria de 7.000 mAh. Mas agora, segundo o conhecido informador Ishan Agarwal, a marca sul-coreana já está a preparar um segundo smarphone também com uma bateria de 7.000 mAh.

Novo Samsung Galaxy com 7.000 mAh de bateria pode chegar em 2021

De acordo com o leaker, este novo equipamento irá designar-se de Galaxy F62. No entanto, podemos perder para já a esperança de adquirir um, uma vez que tudo indica que este será um exclusivo do mercado indiano.

Até ao momento não há muitas mais informações sobre este telefone da linha Galaxy F, mas sabe-se que tem como número de modelo SM-E625F.

Contudo, no GSMarena, surgem alguns possíveis pormenores sobre o novo Galaxy F62. Segundo o site, informações divulgadas pelo Geekbench apontam para que este smartphone traga o processador Exynos 9825.

Para além disso é ainda revelado que este equipamento já virá com o novo sistema operativo Android 11. E caso se confirme, então será um dos primeiros telefones da Samsung com esta novidade.

Também não se sabe ainda ao certo se este equipamento poderá chegar a outros países ou se se vai manter restrito à Índia, como o Samsung Galaxy F14.

Desta forma, por cá vamos aguardar por mais novidades referentes a este possível smartphone. Entretanto, dêem uma vista de olhos pelo suposto Galaxy S21, que também já foi revelado em todas as cores.

