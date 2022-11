Nvidia suspende a produção das GTX 16 e RTX 20 para vender mais RTX 30

Como já aqui referimos anteriromente, parece que os novos modelos GeForce RTX 4080 estão a amontoar-se nas prateleiras. Se por um lado o modelo topo de gama RTX 4090 está a vender bem, muitos consumidores estão também a aguardar pelas placas gráficas da nova linha, mas de gama média e baixa.

Portanto, a Nvidia tem que arranjar estratégias para conseguir escoar o stock que ainda existe das RTX 30, até porque a venda das mesmas tem ficado parada por vários motivos, especialmente pelo facto de a mineração de criptomoedas com gráficas ter chegado ao fim. Assim, a fabricante norte-americana decidiu agora suspender a produção das GTX 16 e RTX 20 para conseguir vender mais RTX 30.

No geral, a venda das placas gráficas não está a atravesar uma boa fase. E se antes tinhamos o problema de escassez de equipamentos, atualmente temos vários modelos parados nas prateleiras das lojas, à espera de serem vendidos.

As informações indicam que nem na China as placas gráficas da anterior geração da Nvidia, as GeForce RTX 30, estão a ser vendidas. E parece que os modelos que estão com mais stock são as RTX 3060 e as RTX 3070. Portanto, quando a fabricante começar a lançar para o mercado as GPUs da nova geração RTX 40 de gama média e baixa, possivelmente muito menos probabilidade têm estes modelos de serem comprados, pois certamente os consumidores vão querer gastar o seu dinheiro em gráficas mais recentes.

Nvidia suspende produção das GTX 16 e RTX 20 para vender RTX 30

Assim sendo, segundo as últimas notícias da indústria, a Nvidia suspendeu a produção de alguns modelos das GTX 16 e das RTX 20 como forma de tentar vender as GeForce RTX 30. Contudo esta suspensão não afeta todas as GPUs, mas sim quatro modelos:

RTX 2060 SUPER

RTX 2060

GTX 1660 SUPER

GTX 1660

Esta informação também aparece depois que soubemos que algumas empresas da China estão a comprar placas gráficas anteriormente usadas na mineração de criptomoedas para retirar as suas GPUs e as colocarem nos seus próprios modelos.