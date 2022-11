China compra gráficas de mineração para retirar a GPU e a colocar nos seus modelos

O mercado das placas gráficas é um dos mais rentáveis atualmente no setor de hardware. E como já temos vindo a falar aqui no Pplware, a China está empenhada em criar os seus próprios chips gráficos e processadores de forma a contornar as sanções impostas pelos EUA.

E as mais recentes informações mostram que há empresas chinesas a comprar gráficas de mineração de criptomoedas para retirarem as GPUs das mesmas e depois as colocarem nos seus próprios modelos.

China retira GPUs das gráficas de mineração e usa-as nos seus chips

Depois que a mineração de criptomoedas através de placas gráficas chegou ao seu fim, temos assistido a uma venda em massa de chips gráficos que eram destinados a esta prática. Paralelamente a isso, a China está cada vez mais focada em criar os seus próprios equipamentos gráficos e de processamento e, para facilitar esse trabalho, algumas marcas estão a adotar uma estratégia peculiar.

Segundo as informações, de modo a conseguirem componentes essenciais para as suas gráficas, algumas empresas chinesas estão a comprar placas gráficas aos mineradores de criptomoedas, desmontam o equipamento e se a GPU estiver em bom estado, soldam um novo PCB (Printed Circuit Board), produzido por essas empresas, usam um sistema de arrefecimento e acabam por conseguir ter as suas gráficas com GPUs usadas.

Os detalhes mostram que estas empresas são licenciadas e dedicam-se à criação de placas gráficas através dos seus designs e PCBs. No fundo acabam por criar GPUs básicas, acessíveis e recicladas, mesmo que não contem com uma licença da Nvidia ou da AMD para usar os seus chips gráficos. Os equipamentos são depois vendidos nalgumas lojas a preços muito mais baixos e, para além disso, como qualquer outra empresa, elas dão garantia dos produtos e também aceitam devoluções.

No entanto também existem alguns relatos de que há empresas que fecham portas e abrem uma nova empresa, descartando-se assim da responsabilidade legal dos produtos que vendem.

