As falhas de segurança no Chrome têm estado a acumular-se desde o início do ano. São rapidamente resolvidas pela Google, mas mostram que este está exposto na Internet e assim a ser constantemente avaliado.

Esta situação volta agora a acontecer, com mais uma falha de segurança a ser revelada pela própria Google. Assim, e como é normal nestas situações, é hora de atualizar o Chrome e proteger os dados do utilizador e o próprio PC.

Uma falha de segurança grave

O Chrome é dos produtos que mais está exposto na Internet e a ser constantemente avaliado. Qualquer atacante irá tentar encontrar uma falha para assim poder explorar e chegar a informações sensíveis do utilizador.

A mais recente falha encontrada, marcada como CVE-2022-413, está presente nas mais recentes versões deste browser da Google. A sua presença foi detetada como um heap buffer overflow in GPU, apesar de não existirem muitos dados sobre este problema.

O acesso aos detalhes e links do bug pode ser mantido restrito até que a maioria dos utilizadores seja atualizada com uma correção. Também vamos manter as restrições se o bug existir numa biblioteca de terceiros da qual outros projetos também dependam, mas ainda não foram corrigidos.

Google quer proteger o Chrome

A Google quer manter por agora esta falha em segredo, no que toca à forma como pode ser explorada por atacantes. Desta forma consegue manter os seus utilizadores protegidos e seguros até que a atualização que resolve o problema seja aplicada.

Ao relatar esta falha, a Google quis também alertar os utilizadores para a necessidade de atualizar o Chrome. Esta parece ser uma falha que está ativamente a ser explorada e que está a ser usada para atacar os utilizadores do browser da Google.

Hora de atualizar este browser

Para resolver este problema, e manterem-se protegidos, os utilizadores devem fazer a atualização que deverá está já disponível. Esta tem o número de versão 107.0.5304.121/122 no Windows ou 107.0.5304.122 no caso do Mac e do Linux.

Assim, e como a Google recomenda, todos devem fazer de imediato a atualização do Chrome. Esta nova versão vai proteger os utilizadores e mantê-los seguros, impedindo que os atacantes exporem a vulnerabilidade e possam aceder a dados sensíveis.