Elétricos serão o maior dispositivo de recolha de dados até 2030, diz CEO da Volkswagen

Cada vez mais se tem falado sobre os carros elétricos, sendo que este será o mais evidente caminho para combater problemas preocupantes, nomeadamente relacionados com as emissões provenientes dos carros a combustão.

No entanto, agora o CEO da Volkswagen afirmou que os veículos elétricos vão-se tornar no "maior dispositivo de recolha de dados" até ao ano de 2030, quando a condução autónoma for comum.

CEO da VW diz que os elétricos serão o maior dispositivo de recolha de dados

As últimas informações no setor automóvel mostram que Thomas Schäfer, atual CEO da marca Volkswagen Passenger Cars é da opinião de que os carros elétricos e autónomos se vão tornar comuns no ano de 2030. E fala especificamento nos da sua marca, uma vez que a VW se encontra a investir significativamente na tecnologia de autonomia. Segundo o executivo, atualmente já existem protótipos de testes de condução autónoma a percorrer as ruas de Munique e Hamburgo.

Mas de acordo com Schäfer, o carro elétrico, com todas as suas câmaras, sensores e computadores, está a tornar-se no "maior dispositivo de recolha de dados" que existe até ao momento. Assim, circular nalgum destes veículos pode tornar-se numa fonte de constantes informações e dados recebidos pelas empresas que gerem essas tecnologias. Contudo, a VW adianta que tem sido difícil tornar os seus modelos totalmente autónomos.

E apesar destas declarações parecerem, à primeira vista, um pouco assustadoras, especialmente para aqueles que mais se preocupam com a privacidade, tudo indica que não devem ser vistas desta forma. Ou seja, a Alemanha também conta com vários mecanismos e sistemas de segurança rigorosos, sendo essa uma das principais razões pelas quais a legislação sobre a condução autónoma é tão complexa.

A Volkswagen é uma das principais marcas concorrentes da Tesla e alguns analistas prevêem mesmo que a alemã ultrapassará a marca de Elon Musk ao nível de participação de mercado já no ano de 2024.