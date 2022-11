Não tem sido simples de entender o que a Google anda a fazer com o Wear OS 2. A gigante das pesquisas parece ter abandonado esta versão do sistema dedicada aos smartwatches, focando-se apenas na versão mais recente.

A provar isso está uma nova situação detetada. Duas das mais interessantes para este sistema parecem ter desaparecido e não está disponível para os smartwatches com o Wear OS 2. A pergunta que fica no ar é o que anda a Google a fazer e porque estas duas propostas despareceram.

Esta é uma situação recente e que está ainda por explicar pela Google. Duas das suas apps dedicadas aos smartwatches parecem ter desaparecido da loja dedicada ao Wear OS e deixaram por isso de estar disponíveis para instalação.

Inicialmente os relatos apontavam para que a conhecida app Keep, dedicada às notas, tivesse deixado de estar disponível para ser instalada nos smartwatches com o Wear OS 2. Os relatos começaram a surgir e mostravam este cenário.

Esta app parece estar a ter esta limitação apenas quando é pesquisada na Play Store num smartphone com Wear OS 2. Continua disponível nos smartphones e na web, mas com uma diferença. Ao ser escolhido um smartwatch na lista, surge com a mensagem "Este item não é compatível com o seu dispositivo".

Mais tarde, e da mesma forma que aconteceu com o Keep, outra app ficou no mesmo estado. Desta vez falamos da app Google Maps, que está com o mesmo comportamento nos smartwatches com o Wear OS 2. Não surge na Play Store ou aparece com a mensagem de falta de compatibilidade.

Neste caso, o problema é maior para os utilizadores que fizerem um reset ao smartwatch. DE resto, todos os downloads existentes parecem continuar a funcionar sem qualquer problema nos restantes links a funcionar sem qualquer problema.

Não se compreende a posição de Google ao retirar estas app do acesso a estes smartphones. Estão a usar uma versão mais antiga do Wear OS, mas deveriam continuar a ter acesso a estas propostas e ao que estes oferecem, mesmo que limitadas